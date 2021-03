Har tatt første steg mot solenergi som hentes i rommet

Utenfor jordens atmosfære burde solcellepaneler kunne fange langt mer av den nærmest ubegrensede energien fra solen. Utfordringen som gjenstår er å finne en metode for å bringe strømmen ned til oss på bakkenivå – for nå er det første trinnet allerede bevist, melder CNN.

I mai sendte Pentagon opp et solcellepanel i lav bane, og nå har de klart å få testriggen til å levere ti watt. Fordelene med solenergi i rommet handler ikke bare om at man kan tilbringe mesteparten av dagen i sollys. En medvirkende faktor er at du kan fange masse ekstra energi i form av blått lys, som har kort bølgelengde og reflekteres i alle retninger i atmosfæren.

Kan sende strøm jorda rundt

Solcellepanelet med en diameter på 30 cm er en såkalt Photovoltaic radiofrequency antenna module (PRAM). Den har blitt plassert på Pentagons drone X-37B, som bruker 90 minutter på en runde rundt planeten. Med en teknologi på plass for å overføre energi ville rombaserte solcellepaneler kunne betjene et bredt utvalg av steder.

– Den unike fordelen som solenergisatellitter har over alle andre typer kraftkilder er muligheten for en global overføring. Du kan sende energi til Chicago, og en brøkdel av et sekund senere, hvis nødvendig, i stedet sende strømmen til London eller Brasil, sier Paul Jaffe, som er en medutvikler bak prosjektet.

Flere gigawatt?

Et ekte rigg ville måtte bli plassert i en geosynkron bane i mye større avstand fra jorden, og ifølge Jaffe mener noen forskere at løsningen skulle kunne levere samme mengde strøm som et av våre største kraftverk, i form av flere gigawatt.

Håpet er at energien en dag skal kunne bringes ned til jorden. Metodene som er foreslått er enten i form av mikrobølger eller med en enorm laser. Å bygge i rommet er utrolig dyrt, men på den annen side kan du bygge kilometerlange antenner uten å måtte ta hensyn til tyngdekraften.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.