I mange år på rad har vi snakket med norske Polight under verdens største mobilmesse, Mobile World Congress (MWC). Her viser de frem sin unike linseteknologi: I stedet for å bruke linser som beveger seg ved å trekkes frem og tilbake i en knøttliten spole, en såkalt VCM (Voice Coil Mechanism), har de utviklet polymerbasert linse som endrer form når det settes spenning på en piezoelektrisk ring.

Hvert år har vi hørt om fremgang og motgang. Men for et par år siden begynte stemningen å stige. Mobilprodusentene var interesserte. Og enda mer interesserte i fjor. I år var stemningen ikke til å ta feil av.