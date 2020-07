Har fjernet 300 tonn av tråler som forliste på Svalbard, men drivis skaper problemer

Tråleren Northguider forliste i et naturreservat ved Hinlopenstredet på Svalbard i romjulen 2018. Rederiet er pålagt å fjerne vraket. De forsøkte å fjerne det i én del i fjor, men uten hell. I år er planen å kutte opp båten i 50 deler og fjerne den bit for bit. Planen er å være ferdig med fjerningen i midten av september.

Det nederlandske selskapet Smit salvage har nå fjernet 293 tonn av den forliste tråleren Northguider på Svalbard, er den siste oppdateringen fra denne uken. Det utgjør om lag 15 prosent av vraket.

Hittil har de brukt skjærebrennere for å fjerne deler av båten. Planen er å ta i bruk giljotinen, en stor kile på syv tonn som løftes og slippes ned for å bryte stålet, når de delene av båten som ligger under vann skal fjernes.

– De har progresjon, men de har også hatt avbrudd på grunn av mye drivis mot havaristen og lekteren. Isen stenger dem inne slik at det blir vanskelig å komme til lekteren og bytte mannskap. Når de ser det kommer mye drivis, må de trekke seg litt unna. De har hatt to sånne tilfeller, sier Rune Bergstrøm i Kystverket.

Tre containere

Nå skjæres det gjennom lugarområdet på tråleren, og ledninger og isolasjon måtte fjernes før de kunne sette i gang. Ifølge Bergstrøm er det foreløpig fjernet tre containere med isolasjon og ledninger fra inni havaristen.

Det meste av innholdet i havaristen som kunne forurense miljøet, ble fjernet allerede kort tid etter forliset. Det som gjenstår er fastmonterte ting.

Tåke og is

Mens Longyearbyen har hatt rekordvarme og temperaturer over 20 grader den siste tiden, har ikke situasjonen vært den samme i Hinlopenstredet. Der har gradestokken så vidt bikket over frysepunktet.

I tillegg har det vært mye tåke og vind fra sør. Vinden har tatt med seg drivis som har skapt problemer for mannskapene.

På forhånd var planen å bruke et isnett mellom to taubåter for å holde unna noe av drivisen, men med så store isflak som det er der nå, har ikke det vært mulig.

– Det er for mye is. Det blir for mye krefter til å dra unna med to båter. Med mindre mengder is kan vi bruke isnettet, men ikke med så massiv is som ligger helt inntil båtene, sier Bergstrøm.

Setter ut værstasjon

Allerede før fjerningen var det usikkert om arbeidet kunne gjennomføres. Mannskapet, som i hovedsak kommer fra Nederland, måtte flys opp med et chartret fly til Svalbard, noe som var problematisk under koronanedstengingen, men som løste seg da grensene åpnet.

Kystverket har også søkt om å få sette ut en mast for å kunne gi sanntids værvarsling via satellitt siden den nærmeste værstasjonen ligger et stykke unna havaristedet. Masten forventes å være på plass i løpet av de neste ukene.

Foreløpig er det ukjent hvor mye operasjonen koster og om den vil få konsekvenser for framtidig ferdsel i området. Det er rederiet Opilio som eier Northguider, og det er deres forsikringsselskap Gard som har leid inn Smit salvage. Gard vil ikke opplyse om hva de har avtalt eller om det blir dyrere å forsikre fartøy i området etter hendelsen.