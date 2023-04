Har bygget sykkel med firkantede hjul – sånn fungerer den

Hjulet tilhører en av menneskehetens største oppfinnelser og har rundt 7500 år bak seg. Og selv om det har gjennomgått en betydelig utvikling, ikke minst de siste hundre årene, er formen mer eller mindre hovedpoenget. Men moderne ingeniørkunst er utrolig og et tankevekkende prosjekt som youtuberen The Q har utviklet, er en sykkel som i stedet for runde hjul er utstyrt med firkantede.

Selv om det knapt er mulig å se noen praktiske fordeler med formendringen, er det et spennende prosjekt.

Ideen kommer fra spillet «Enter The Matrix». Spillet ble i utgangspunktet laget som et videospill, og for å kunne spille det på PC måtte man godta firkantede hjul.

Dette gjorde at The Q ville teste det, og i videoen under kan du se hele hvordan det ble gjort, fra materialkjøp til ferdig produkt. Men selv om det på slutten av videoen ser ut til at sykkelen kan tråkkes fremover, skal vi la det være usagt hvordan det er å svinge i litt høyere hastigheter.

Om firkantede hjul på sykler trolig er nytt, prøvde gutta i TV-serien Mythbusters allerede i 2012 å sette sammen en bil med firkantede hjul. En konstruksjon som virkelig fikk vist fram fordelene med den opprinnelige formen.

Dette er heller ikke den første innovative sykkelkonstruksjonen The Q har bygget. Han har laget interessante varianter med halve hjul samt sykler som går.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik