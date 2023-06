– Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret og Forsvarets spesialstyrker har fått verdifull trening sammen med fartøyet, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Det var TV 2 som først meldte om saken.

Krigsskipet lå flere dager i Oslofjorden og tiltrakk seg mange skuelystne for noen uker tilbake. Skipet seilte deretter mot Bergen og i retning Vesterålen-området.

Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Yngve Odlo, mener besøket bidrar til å styrke norsk sikkerhet og å øke tryggheten for befolkningen.

– Med krig i Europa er samholdet i Nato viktigere enn noen gang for å ivareta vår kollektive sikkerhet. Havnebesøk og samvirkeoperasjoner for hele forsvaret med hangarskipet er et tydelig tegn på dette samholdet, sier han i pressemeldingen.

Lørdag ble skipet observert midt i Vestfjorden mellom Bodø og Lofoten.

Hangarskipet har deltatt i flyøvelsen Arctic Challenge Exercise sammen med norske F-35 jagerfly. Rundt 150 jagerfly fra 14 forskjellige nasjoner har deltatt. De har også integrert seg med amerikanske bombefly av typen B-1 Lancer i øvelse Bomber Task Force (BTF) Viking Trident.