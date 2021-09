Han skal finne ut hvordan massivtre skal lydisoleres: – For mange klager på nabostøy

Askim, Viken: Fra en grå lagerbygning lang fylkesvei 128 i Askim strømmer høyfrekvente bankelyder og kaskader av støy. Inne i hallen er det satt opp et massivtre-hus i to etasjer. I ett av byggets tre rom er det lydutstyr for flere hundre tusen kroner, og mellom de nakne treveggene står akustikk-rådgiver Lars Strand og deler ut øreklokker.