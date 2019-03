Han jakter på en forblåst småkraftbonde for å teste om vannkraft og vindkraft passer sammen

– Norge har en kjempeinteressant samvarians mellom vann og vind. Det er mest vind om vinteren og høsten, mens tilsiget av vann er motsatt. Det hadde vært gøy å finne et småkraftverk på et sted hvor det er bra med vind, og sett om vann og vind kan fungere godt sammen i mindre skala, sier Thomas Bjørdal, leder for Norsk vindenergisenter på Smøla.