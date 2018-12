Han har analysert 622 smakstester for å kåre de beste juleølene

Hvert år på denne tiden tar vi en prat med IT-konsulenten Pål Hellesnes. Hans interesse for juleøl betyr ikke at han må smake seg gjennom alt som er av slikt fluidum på markedet. Noen flasker blir testet, men hovedkilden til hans kåring av årets beste juleøl i flere klasser er alle testene som ulike aviser og nettsteder avholder. Dette er altså selve sammendraget av alt blodslitet som er utført i juleølsesongen med tusenvis av flasker som har rent over tunger og hvis duft har blitt inhalert gjennom drevene neser. Det er rett og slett testenes test, eller hovedkåringen om man vil.

Hele 662 anmeldelser er analysert av konsulent Hellesnes nøye oppbygde Excelark fordelt på 183 ulike juleøl fra 68 norske bryggerier.

Prosessen: Enten det er øl eller vin henter Hellesnes data fra kataloger, tester og beskrivelser, og analyserer resultatet for å finne den beste drikken. Foto: Pål Hellesnes

Det i seg selv er en stor jobb, men det holder ikke å dytte alt inn i Excelarket og vente spent et millisekund eller to på resultatet. Her må slagmarken jevnes ut først. Ikke med bulldoser, men med en omregningstabell. For her må terningkast, ølglass, korker, juletre og poenger presses og strekkes slik at de betyr det samme.

For å kåre vinneren ble alle juleøl med to eller flere anmeldelser rangert etter gjennomsnittlig score.

Best i test på polet

Som man vet så må vi på vinmonopolet for å finne de variantene som er sterkere enn pils. Og det er jo mange juleøl. Derfor gleder det sikkert Haandbryggeriet stort at deres Even S'more x-mas er årets juleøl i den alkoholsterke klassen.

Vi kan avsløre hva Hellesnes sier om vinneren ut fra testene og egen smaking og hva som kan være alternativet for de som synes denne edle flasken til kroner 94,30 blir for sært:

Og vinneren i «pol-klassen» er: Haandbryggeriet Even S'more x-mas Foto: Pål Hellesnes

Even S'more x-mas er et mørkt øl med begrenset skum. Kraftig søtlig aroma av kaffe og vanilje med varmt alkoholpreg. Karamellisert kaffe og sjokolade på smak. Lang ettersmak som avdekker lag på lag med smaksopplevelser. Et velbalansert og komplekst øl. Helt klart noe man kan finne roen med mens ungene pakker opp gavene. Ikke alle liker juleøl med kaffesmak. Dersom du foretrekker et mer tradisjonelt juleøl som også passer godt til julematen prøv 2017 årgangen av Ringnes sin Julebokk! Er du eventyrlysten kan du prøve Farmer's Reserve Winter Apple fra Lindheim. Her får du deg garantert en ny smaksopplevelse. En særdeles vellykket kombinasjon av surøl og cider. Et friskt pust i de tradisjonelle julesmakene.

Smak til side. Også prisskalaen imponerer. Sølvvinneren er Lindheim Farmer's Reserve Winter Apple til (kun?) kr. 145,00. Men så har jo flaska champiskork da.

Juleøl med butikkstyrke

Det beste juleølet for de som nøyer seg med vanlig pilsstyrke er et boksøl. Austmann Juleøl er ifølge IT-konsulentens beskrivelse av duft et øl som lukter julekrydder.

Testing: Det meste er gjort på en PC, men noen smaksopplevelser har Hellesnes unnet seg på veien. Foto: Pål Hellesnes

Austmann sitt Juleøl er et relativt mørkt øl med mye skum. Søtlig aroma av tørket frukt og nellik. Kaffe på smak og lakris på ettersmak. Et veldig godt og smaksrikt juleøl, men vi ville ha valgt Aass' Bryggerimesterens Juleøl sammen med julematen. Foretrekker du et lettere juleøl er Macks God Jul og Godt Nyttår et godt alternativ.

Nummer to og tre i butikkene er det Macks God Jul og Godt Nyttår og Aass Bryggerimesterens Juleøl som sikrer seg.

Alkoholfritt juleøl

Også de alkoholfrie variantene er med i kåringen og her går seieren til Drammen med Aas Bryggeris UTEN Juleøl.

UTEN Juleøl er et relativt lyst øl med mye lyst skum. Tydelig honningaroma. Søtlig honning på smak med antydning til lakris. Lett og enkelt alkoholfritt juleølalternativ. Santa Clausthaler fra Hansa blir et mer fruktig øl med aroma av mandarin. Foretrekker du pils fremfor juleøl er dette et godt valg

Til ære for de edruelige tar vi med de tre neste plassene som går til Hansa Santa Clausthaler som nummer to, Sagene Hvit Jul på tredjeplass og Ringnes Munkholm Juleøl på fjerdeplass.

Nok et år får vi takke Hellesnes for hans analytiske innsats for det norske folks juledrikk og henvise til nettsiden hans for de som vil fordype seg ytterligere.

Stol ikke på magefølelsen

Hellesnes har en del råd til folk som vil optimalisere sine smaksopplevelser. Både til jul og ellers i året.

– En analyseløsning er ikke mindre enn et orakel som man kan stille ulike spørsmål og få velkalkulerte svar fra, basert på fakta og ikke magefølelse. Analysen av juleøl er et eksempel på dette. Den har gitt meg gleden av mange fantastiske smaksopplevelser som jeg ellers hadde gått glipp av hvis det var opp til den patriotiske bergensers magefølelse med en tydelig dragning mot hyllen med Hansas juleøl på polet. Den samme metodikken bruker jeg også til å bestemme mine innkjøp på polets vinslipp, sier han.

Men IT-konsulenten er begeistret over hva regneark kan bidra med på mange andre områder av tilværelsen også.

Ikke bare øl og vin: Hellesnes er også opptatt av å lage cider og henter epler fra egen gård. Foto: Pål Hellesnes

– Metoden benyttes av de fleste store og mellomstore selskaper. Målet er å ha full oversikt over rikets tilstand slik at gode og sunne beslutninger kan fattes. Metoden kan imidlertid også brukes av hvermannsen ved hjelp av Excel, for å ta stilling til mer hverdagslige problemstillinger; Hvor skal familien dra på ferie neste sommer? Hvilken restaurant skal jeg ta min kjære ut til middag i kveld? Hvilke vinterdekk bør jeg kjøpe? Skal jeg satse på el-bil og i så fall hvilken modell? Burde jeg skifte bank eller forsikringsselskap? Hvilket kamera skal jeg kjøpe? Er dette huset noe for oss? spør han.

Kanskje visdom for de fleste av oss før vi haster inn i beslutninger på ren magefølelse.

Lurer du på hvordan du kommer i gang med egne analyser, så finner du svaret på Hellesnes sine nettsider.