Han er elektromagnetismen og aluminiumens far. Les den utrolige historien om en av Nordens største vitenskapsmenn

Dette er et utdrag av artikkelen som først ble publisert i Teknisk Ukeblad 2. mars 1950, i forbindelse med at det var 125 år siden Ørsted fremstilte metallisk aluminium.

Aluminiumets farfar var apoteker i Rudkøbing på Langeland, øen med de «15 møller, 15 bøller og 15 kirkesogn», som danskene sier. Her ble Hans Chiristian Ørsted født den 14. august 1777.

Han var den eldste av tolv søsken, og det var han og hans ett år yngre bror Anders Sandøe Ørsted, som skapte sig navn i dansk vitenskaps historie.

De to brødre hadde en mangelfull skolegang i Rudkøbing, rmen de leste meget selv og underviste hverandre, sasmtidig som tilfeldige og uensartede lærerkrefter hjalp dem med studiene. En tyskfødt forhenværende parykkmaker lærte dem tysk, og tegning lærte de av en bakersvenn. De lærte å regne etter en gammel skolebok, lærte matematikk av en landmåler og tilfeldige lærere underviste dem i fransk og latin.

Fysikeren med gullmedalje innen språk

Tolv år gammel begynte Hans Christian å hjelpe sin far i apoteket og ble interessert i kjemi. Etter iherdige studier tok brødrene eksamen artium, og ved Københavns Universitet skiltes deres veger. Hans Christian skrev seg inn til studier i astronomi, fysikk og medisin, og broren i filosofi og rettsvitenskap.

Begge brødre gikk energisk inn for studiene. Det er eiendommelig for Hans Christian, at han som realstudent i 1797 fikk gullmedalje for en avhandling om grensene for det poetiske og prosaiske språk. I 1799 tok han doktorgraden over «Der Architektonik der Naturmethaphysik», hvor han etter Kants tankegang forsøkte å samle fysikk og kjemi i en universell , naturfilosofisk betraktning.

Etter endt studietid overtok Ørsted forvaltningen av et apotek og holdt forelesninger over kjemi og naturmetafysikk.

Italieneren Volta oppfant i 1800 sin galvaniske søyle. Ørsted innså betydningen av denne revolusjonerende oppfinnelse, og det lyktes ham ved eksperimenter å gjenta Voltas forsøk og forbedre søylen.

Populære forelesninger

I 1801 foretok han sin første utenlandsreise gjennom Tyskland, Frankrike, Belgia og Holland, og knyttet bekjentskaper med datidens betydeligste vitenskapsmenn og filosofer. Da han kom tilbake til Danmark ble han betraktet mer som naturfilosof enn som fysiker. Hans forelesninger, som samlet et stort auditorium, omhandlet elektrisitet, galvanisme, magnetisme, varme, lys og forbrenning. En av hans første avhandlinger var «Betrachtungen tiber die Geschich 1e der Chemie».

Faksimile av forsiden av Teknisk Ukeblad 2. mars 1950, da hovedartikkelen var om Ørsteds liv og levnet i forbindelse med at det var 125 år siden han framstilte metalllisk aluminium, vitenskapsmannens andre store oppdagelse.

I 1806 ble han professor i fysikik i København etter et arbeid med en forsøksrekke over klangfigurer. Nå begynte en sterkt skapende periode i hans liv. I 1809 utkom hans lærebok i mekanisk fysikk. I 1812–13 foretok han en ny reise til Tyskland og Frankrike. I Berlin skrev han sin avhandling «Ansichten der chemischen Naturgesetze», som han i Paris oversatte til fransk. Etter tilbakekomsten til Danmark giftet han seg, og- fikk i sitt ekteskap 3 sønner og 4 døtre. I 1815 ble han sekretær i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, og utnevnt til «ordentlig professor» i 1817. Hans arbeidsevne var stor og han had de opp til fem timer forelesninger pr. dag.

Elektromagnetismen

Helt fra 1813 hadde han beskjeftiget seg med problemet om det var en sammnheng mellom elektriske og galvaniske strømmer og magnetisme, og i 1820 «det år i hans liv hvor lykken særlig smilte til ham» oppdaget han elektromagnetismen, loven om vekselvirkningen mellom elektrisitet og magnetisme.

En sammentrengt latinsk beretning om hans epokegjørende oppdagelse og de forutgående forsøk ble samtidig sendt til alle Europas vitenskapelige hovedseter. Det strømmet nå inn til Ørsted bekreftelser på at hans vitenskapelige teorier var riktige, sammen med berømmelser og æresbevisninger. De internasjonale vitenskapelige selskaper regnet det som en ære å få ham som medlem. Fra London fikk han Cowley-medaljen. I 1842 fikk han den preussiske orden «Pour le mérite», og i 1847 Storkorset av Danebrog, videre Æreslegionens offiserskors og Nordstjerneordenen. I 1829 ble han direktør for den på hans initiativ opprettete Polytekniske Læreanstalt. I 1850 utnevnte Kongen ham til Geheimkonferensraad, og takknemlige medborgere ga ham Fasangården i Fredriksberg Have som æresbolig, men alt den 9. mars 1851 døde Hans Christian Ørsted, og han fikk således ikke nyte sitt otium der.

Lillebror: Metallisk aluminium

I 1824 begynte Ørsted å arbeide med jordalkalimetallenes fremstilling, idet han etter en kladd til en innberetning til Videnskabernes Selskab om fremstilling av klormetaller sier: «Det er bekendt nok at vort Aarhundredes Opdagelser i Chemien har godtgjordt at Jordarterne ere at betragte som brændte Stoffer, hvori det brændbare endnu er et Metal eller dog et Stof, der henhører til samme chemiske Række som Metallerne».

Den store svenske kjemiker Berzelius hadde arbeidet med reduksjon av jordalkalimetallene, og det hadde lykkes ham å utskille «Kieselens brændbare Grundstof Silicium». Dette oppnådde han ved å atskille dets forbindelse med flussyre ved hjelp av kalium. Ørsted arbeidet systematisk med de samme undersøkelser som Berzelius for å utivinne silicium av kiselsyre og aluminium av leirjord.

Det lyktes Ørsted til slutt i 1825 å fremstille aluminium ved spalting av aluminiumklorid med kaliumamalgam.

Wohler fikk æren

Den tyske kjemiker Wohler hadde siden 1824 vært i forbindelse med Ørsted og arbeidet med det samme problem. Wohler erstattet i sine arbeider kaliumamalgam med metallisk kalium. Ved hans arbeider og hans historiske berømte verk fra 1827 «Ueber das Aluminium» kom Ørsteds navn i bakgrunnen og det ble i mange år Wohler som fikk berømmelsen som aluminiumets oppdager.

I 1933 tok det en kjemiker 14 dager å gjenta Ørsteds forsøk med et heldig utfall på verdensutstillingen i Chicago

Ørsteds landsmann D. J. Fogh tok imidlertid opp spørsmålet etter tilskyndelse av dr. K. Bjerrum, om man etter Ørsteds angivelse kunne fremstille aluminium. Fogh løste oppgaven i 1921 og fremstilte aluminium ved den av Ørsted angitte metode. At prosessen ikke var så helt enkel fremgår av professor Dr. M. H. Haas’ artikkel i det tyske tidsskrift «Aluminium» 1939. Han konkluderer med at det er Ørsted som oppdaget aluminium og sier her at det sikkert skulle en stor eksperimentell dyktighet til for å løse spørsmålet, og nevner som eksempel, at det i 1933 tok en kjemiker 14 dager å gjenta Ørsteds forsøk med et heldig utfall på verdensutstillingen i Chicago.

I Videnskabernes Selskabs trykte referat fra 1825 beskriver Ørsted det av ham utvunne aluminium som metallklumper, som i farge og glans likner tinn.

Naturvitenskap og diktekunst

Ørsteds hovedfag var fysikk, men hans ånd spente over videre felter. Hans tidligere verker beskjeftiget seg meget med metafysikk, og i sine berømte forelesninger over kjemiens historie, forsøkte han å gi de forskjellige fysikalsk-kjemiske verdensanskuelser rett, hver i sin form.

Bysten av Hans Christian Ørsted er naturligvis laget i aluminium. Faksimile: Teknisk Ukeblad 2. mars 1950

Likeledes behandlet han forholdet mellom naturvitenskap og diktekunst, og de forskjellige religionsformer. Med sin gode venn, biskop Mynster, utkjempet han mang en debatt om temaer som f.eks. den vilkårlige inngripen av forsynet og om det ferdige trossystem. Hans tallrike avhandlinger og dikt beskjeftiger seg med spørsmål om «Aanden i Naturen» og «Videnskaben om Naturens almindelige Lover» og viser hen på en sterk filosofisk og religiøs natur. Kanskje er det spenningsmomentet eller kontrasten mellom det irrasjonelle trosområde og den reelle vitens område som i enkelte såkalte gudbenådede hjerner kan utløse tanker, som danner milepeler i menneskenes kamp for å vinne seier over naturen.

Det var rimelig at Ørsted med sin natur fant en venn i Danmarks store eventyrdikter H. C. Andersen. Andersen beundret Ørsted meget og kalte ham sin læremester, og «den store Hans Christian» i motsetning til seg selv, «den lille Hans Christian». Hans eventyr «Klokken» forteller om to menn, som sikkert sikter til de to Hans Christian-er, den ene kongesønnen, og den andre, den fattige dreng, som «ad hver sin vei når frem til klokken i naturens og poesiens store kirke».

To sønner av en genial mann

En får selv lyst til å slå inn på eventyrets veg og skildre de to idéer, elektromagnetisme og aluminium som sønner av den geniale vitenskapsmann Ørsteds hjerne. Disse idéer gikk ut i verden i 1820 og 1825 for å gjøre sin lykke. Elektromagnetismen reiste rundt i landene for å prøve sine krefter, men det syntes først som om det var et svakt barn, lite egnet til praktisk arbeid. Så sent som i 1878 uttaler fagmennene sin skepsis i følgende ord: «På et Standpunkt, hvorpaa vor Kundskab for Øjeblikket staar med Hensyn til Magnetismen og Elektriciteten, vil der kun være liden Udsigt til at kunde erholde en praktisk Motor». Det svake barn viste seg imidlertid ikke å være så svakt, bare det kom under kyndige hender, som forsto å utnytte det elektromagnetiske prinsipp – det viser vår tids kraftstasjoner og elektriske maskiner.

I 1886, da den eldste sønn, elektro­magnetismen, var 36 år, og den yngste, aluminium, 31 år, fant brødrene hverandre igjen i smelte-elektrolysen av aluminiumoksyd

Det var denne utvikling som den andre sønn, aluminium, hadde ligget og ventet på. Han hadde i alle disse år ført en mer passiv tilværelse. Forskere hadde fremstilt metallisk aluminium på andre kjemiske måter enn Ørsted, men metodene var vanskelige og kostbare, så aluminium førte, kan man nesten si, en forfinet og anemisk tilværelse ved det keiserlige hoff og taffel, hvor det i verdighet fortrengte det simplere gull. Dette barn hadde altså gjort det riktig bra her i verden, da det var kommet inn i de høyeste kretser, men det bodde også andre muligheter i den bleke dreng. I 1886, da den eldste sønn, elektromagnetismen, var 36 år, og den yngste, aluminium, 31 år, fant brødrene hverandre igjen i smelte-elektrolysen av aluminiumoksyd, oppfunnet av amerikaneren C. Hall og franskmannen Heroult.

Fra det år levde brødrene elektromagnetisme og aluminium lykkelige i skjønn forening, og man kan si, at snipp snapp snute, da var eventyret ikke ute, for da begynte lettmetallenes virkelige eventyr, hvor aluminium med en årsproduksjon i dag (1950) på ca. 1,5 millioner tonn gjør krav på å prege tiden.