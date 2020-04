Gylne tider for solstrøm: Får opp mot 110 øre per kilowattime

– I går kjøpte vi strøm for 3 kroner og fikk betalt 61 kroner for strømmen vi produserte. Så strømregningen vår er null kroner og i tillegg har vi litt i «banken» hos strømselskapet, sier Knut Loddengaard.

På hustaket hjemme i Mjøndalen har han montert 48 solcellepaneler. I det flotte vårværet har panelene produsert mer strøm enn eieren kunne forvente.

– Garantien sier at panelene har en makseffekt på 14,4 KW, men nå produserer vi 103 prosent. Da sola steika på panelene i helt riktig vinkel i går, produserte vi 14,8 KW, så jeg er spent på hvor mye vi egentlig kan få ut av dem, sier Loddengaard.

Solstrømkunder er ikke som andre kunder

I en tid hvor andre kraftprodusenter nesten ikke får betalt for strømmen sin – og noen strømselskaper nå betaler kunder for å bruke strøm – får solenergi-produsenter en hel krone per kilowattime.

På toppen av Otovos oversikt finner vi Midt Energi, som gir 110 øre per kilowattime når de kjøper solstrøm av kundene sine. Men hvorfor betaler strømselskapene fortsatt så mye for solcelle-strømmen?

– Disse kundene oppfører seg annerledes enn andre kunder. De bytter ikke strømselskap selv om får en ryggsekk med på kjøpet. Derfor er det verdt å kjøpe strøm litt dyrt, og til gjengjeld få kunder som er «immune» mot lokketilbud. Og strømselskapet tjener nok i snitt på det gjennom året, sier Andreas Thorsheim, direktør i solcelleselskapet Otovo.

Han minner om at det også koster 1.000-2.000 kroner i reklame og salgsvirksomhet å hanke inn én kunde. Dermed er det penger å spare på stabile kunder.

Grense på 1.000 kWt

Inntil for et år siden drev også Otovo med kjøp og salg av strøm, og de var med på å sette i gang priskrigen om plusskundene i 2016. Siden har prisen holdt seg høy.

– 90 prosent byttet strømselskap da de kjøpte solceller, og vi hadde nesten ikke frafall. Det blir som når bankene velger å ha lav rente til unge, selv om ikke lønnsomt her og nå. Det kan lønne seg i det lange løp, sier Thorsheim.

Han sier at konkurransen mellom strømselskapene nå handler om hvor mange kilowattimer en solcelleeier får lov å selge til den gode prisen.

Noen selskaper har en grense på 1.000 kilowattimer, mens andre lar kundene selge opptil 5.000 kilowattimer for en krone eller mer.

Appen er viktigst

Siden Knut Loddengaard dekket sitt tak med solceller i oktober i fjor, har han produsert over 3.300 kWh. Han kunne dermed tjent på å bytte strømselskap, men velger å være lojal mot Tibber.

Vårsola har kommet til Mjøndalen og taket til Knut Loddengaard. April kommer til å bli den beste produksjonsmåneden siden familien fikk solceller på taket i oktober i fjor. Skjermbilde: Knut Loddengaard

– Når jeg har produsert for tusen kroner, går jeg over på spotpris. Andre har en grense på 5.000, men de har ikke den appen som Tibber har, og jeg vil heller ha god oversikt over hva jeg produserer. Det er jo et lite kraftverk oppå der som det er moro å følge med på, sier Loddengaard.

– Og kanskje litt ekstra gøy nå, med den store prisforskjell på strømmen du selger og kjøper?

– Hehe, ja, det er litt flaks. Det er jo en gulrot for at folk skal investere i solceller, og man lager jo tross alt ganske mye strøm som man ikke får utnyttet selv.