For andre år på rad ble kortleser-leverandør Infobric utvalgt som gasellebedrift av Dagens Næringsliv. Det innebærer at bedriften minst har doblet omsetningen i løpet av de siste fire årene. For Infobric sin del har det vært snakk om en tredobling, fra 6,3 millioner kroner i 2014 til 19,5 millioner i 2017.