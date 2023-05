Grønt lys til New Yorks kamp mot bilen

Kaotisk og til tider svært tett biltrafikk er ikonisk for Manhattan. New York har den tetteste trafikken i hele USA og ofte er det raskere å ta beina fatt enn å sette seg i køen.

Siden 2019 har byen ønsket å gjennomføre en ambisiøs plan for å kutte biltrafikken og bli grønnere. Nå har det amerikanske veidirektoratet kommet med sin dom: De sier at planen er innenfor lovens rammer.

Planen er sendt ut på høring av Biden-administrasjonen. Kollektivoperatøren MTA sier at de er takknemlige for at veidirektoratet har konkludert med at planene er innenfor lovens krav.

– Dette er enkelt og greit gode nyheter for miljøet, for kollektivtrafikken og for New York og regionen, sier MTA-styreleder Janno Lieber.

New York har som ambisjon at de nye reglene skal gjelde allerede fra seint i år. Da kan det bli en ekstra rushtidsavgift på opp mot 23 dollar per dag. Det er rundt 240 kroner.

Blir mer bilfri

En studie som ble offentliggjort i fjor, viser at det kan få ned antall biler som kjører inn på Manhattan med mellom 15 og 20 prosent.

Byen vil innføre en avgift som varierer fra dag til dag for biler som kjører inn i eller blir værende i det sentrale området på Manhattan. Det strekker seg fra 60th Street i Midtown til Battery Park helt nederst på Manhattan.

New York blir i så fall den første storbyen i USA som innfører en slik ambisiøs plan om å bli mer bilfri.

MTA omtaler det som en mulighet man bare får en gang i en generasjon. Det vil gjøre det lettere for folk å komme seg rundt i byen og gjøre New York mer miljøvennlig, sier de.

Kollektivsatsing

Tanken er at det samtidig skal satses stort på å bygge ut kollektivtrafikken.

En klimagjennomgang av planene sier at de vil få ned trafikken, forbedre luftkvaliteten, gjøre bussene mer pålitelige og økte kollektivbruken med 1 til 2 prosent.

Samtidig vil avgiften generere inntekter på mellom 1 og 1,5 milliarder dollar i året.

The City skriver at lastebiltrafikken er ventet å falle med mellom 51 og 81 prosent som følge av avgiften. Det kan imidlertid skape nye trafikkorker i South Bronx og på Staten Island.

– Skattefengsel

Samtidig frykter blant annet New Yorks ikoniske taxier at avgiften kan være kroken på døra.

Bhairavi Desai, leder for New York Taxi Workers Alliance, sier at avgiften er knusende for en transportsektor som sliter med å komme seg på beina etter pandemien.

– Enda en avgift vil føre til at sjåførene jobber for å betale skatt i stedet for å få en inntekt. Det er et skattefengsel, sier han til The City.