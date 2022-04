Grønt lys for Equinors oljeutvinning i Canada

Prosjektet, som ventes å utvinne 300 millioner fat olje over en 30 år lang periode, ligger i Flemish Pass-bassenget, rundt 500 kilometer øst for provinshovedstaden St. JohnŽs på Newfoundland.

Det har nå fått grønt lys etter en fire år lang vurdering av de miljøvernmessige konsekvensene, ettersom «det er ikke trolig at det vil føre til skadelige miljøkonsekvenser av betydning, når man tar tiltak i betraktning», uttaler Guilbeault.

– Prosjektet får derfor tillatelse til å gå videre, med strenge tiltak for å ivareta miljøet, sier han.

Canada er verdens fjerde største oljeprodusent.

En utbygging her vil møte en rekke utfordringer i form av isfjell og store avstander. Hvert år kalver isen på Grønland, og rundt 1000 isblokker herfra finner veien til områdene rundt Flemish Pass-bassenget i løpet av tre-fire måneder av året.

Miljøkrav

Bay du Nord-prosjektet har ført til splittelse i statsminister Justin Trudeaus liberale parti og er blitt sett på som en test i regjeringens innsats for å bekjempe klimaendringer ved å legge bånd på oljeutvinning. Prosjektet ventes å tilføre den canadiske stat en inntekt på rundt 3,5 milliarder canadiske dollar, 24,5 milliarder kroner.

For provinsen Newfoundland, der arbeidsledigheten er høyest i hele landet, representerer prosjektet en sårt etterlengtet økonomisk styrking.

Regjeringen i Ottawa hadde satt 137 bindende betingelser til prosjektet, blant annet krav om reduksjon i drivhusgassutslipp, beskyttelse av fiskeområder, og luftkvalitet. Guilbeault sier betingelsene utgjør «noen av de strengeste miljøkravene noensinne» i landet.

Kritikk fra miljøbevegelsen

Men miljøvernorganisasjoner kritiserer beslutningen. De viser til FN-advarsler om at nye oljefelt bør stenges for å unngå uopprettelige og ødeleggende klimakonsekvenser.

– Å godkjenne Bay du Nord er enda et steg mot en ubeboelig fremtid. Beslutningen er ensbetydende med å nekte for at klimaendringer er reelle og at de truer vår eksistens, sier Julia Levin i organisasjonen Environmental Defence.

Greenpeace Canadas klimaansvarlige Patrick Bonin sier at fossile drivstoff må fases ut så fort som mulig og at godkjennelsen av Bay du Nord «bare forverrer klimakrisen og verdens avhengighet av fossile drivstoff som brenner opp planeten».

Politisk motstand

New Democratic Party (NDP), et lite parti på venstrefløyen som nylig gikk med på å støtte Trudeaus mindretallsregjering, anklager regjeringspartiet for å gi etter for «sine forretningskompiser i olje- og gassektoren i stedet for å lytte til klimaforskere».

– Under de liberale har vi kommet verst ut blant noe G7-land når det gjelder utslippskutt, og vi er det eneste landet som øker utslippene hvert eneste år. Med godkjenningen av Bay du Nord-prosjektet er det vanskelig å se for seg at dette vil bedres, heter det i en uttalelse fra NDP.

Beslutningen knyttet til prosjektet er blitt forsinket to ganger etter at Trudeaus regjering i fjor styrket landets mål i henhold til Parisavtalen om å kutte klimautslipp med 40–45 prosent fra 2005-nivået, innen 2030.

Forsvarer satsingen

Guilbeault, som har bakgrunn som miljøverner, ble valgt som miljøvernminister av Trudeau for å meisle ut landets klimapolitikk. Guilbeault sier at utslipp fra flytende plattformer er ventet å produsere fem ganger mindre utslipp enn gjennomsnittet for canadiske oljeprosjekt, og at det i dette nye prosjektet innføres ny teknologi.

Han sier også at prosjektet er tilpasset Ottawas klimastrategi og at det «er et eksempel på hvordan Canada kan meisle ut en vei videre ved å produsere energi med lavest mulig utslipp mens vi ser beveger oss mot en nullutslippsfremtid».

I et intervju med kringkasteren CBC, fremholder statsråden strenge utslippskrav til Equinors prosjekt, og legger samtidig til:

– Verden trenger fortsatt olje.