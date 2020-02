Grønlandsk testmølle mistet vingen igjen: «Arktis er mer ekstremt enn resten av verden»

De to testmøllene, SWP-25-kW, som er vist over, og Viking 25, ble satt opp i Sisimiut høsten 2018. Allerede i januar 2019 falt en vinge av møllen fra Solid Wind Power. I juli 2019 kom den i drift igjen med nye vinger og en forbedret festekonstruksjon. Men 8. januar gikk det galt igjen. Bildet er fra oppsettingen av mølle nummer to.

(Foto: Nukissiorfiit)