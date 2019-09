Greta Thunberg tar feil. Vi kan være generasjonen som snur det

Det er sant det Greta Thunberg sier, vi befinner oss på randen av en masseutryddelse. Det framkommer i FNs naturpanel sin rapport, og det er konsekvensen om vi får irreversible og kumulative klimaendringer.

Men det fins håp, og håpet er den sensasjonelt raske veksten i fornybar energi. Forsetter den som nå, kan den gjøre Thunbergs dystopi til skamme!

For det som har skjedd de siste ti år innen vindkraft og solenergi er helt forbløffende. For ti år siden var eksempelvis solenergi et produkt for nisjemarkedet. I år vil sol levere mer enn 600 TWh med energi globalt. Det er mer elektrisk kraft enn hva som blir produsert i hele Tyskland til sammen. For vindkraft er produksjonen enda mer imponerende. I 2018 produserte global vindkraft 1160 TWh med energi. Det er enorme volum.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg er på alles lepper. Her er hun avbildet i New York, hvor hun advarte mot farlige klimaendringer. Foto: Riccardo Savi

Men heller enn å snakke om volum, må vi snakke om vekst. For det aller mest imponerende, er hvor raskt disse to energikildene har latt seg oppskalere.

Fatalistene peker ofte på at 80 prosent av verdens energiforsyning er fossil. Skal vi stanse klimaendringene, må i praksis alt byttes ut med fornybar energi. Mange mener det knapt vil være mulig. Og det er ingen tvil om at oppgaven er stor. Men bli med på et lite tankeeksperiment, og spør deg hvor lang tid det tok å bygge ut den fossile infrastrukturen vi har i dag? Ser vi på verden som helhet, er så og si alle kraftstasjoner, biler og sementfabrikker bygd ut etter 1945. Det tok verden femti år å bygge den infrastrukturen som nå er i ferd med å kvele oss. Og det skjedde ikke på markedets premisser. Tvert i mot ble mye av denne infrastrukturen bygd ut som del av store, tunge statlige utbyggingsprhogram i land som Kina, dagens Russland og Øst-Europa.

Det som skjer nå, skjer langt raskere. På bare ti år er det bygd ut nesten 500 GW med solenergi i verden. Til sammenlikning har vi 33 GW i det norske kraftsystemet. Og

utviklingen går bare raskere og raskere for hvert år. I 2009 ble det globalt installert 7 GW solenergi, i 2018 ble det installert over 100. I Kina alene ble det i 2018 bygd mer en ti ganger så mye solenergi som i Tyskland. I løpet av et år installerte Kina nesten like mye solenergi, som Tyskland har brukt tjue år på å bygge opp. Det sier noe om hva som er mulig. Samme land installerte mer enn 20 GW med vindkraft i 2018. USA installerte 7,6 GW. India skal ha 100 GW med solenergi installert i 2022, og 450 GW fornybar energi om få år.

Og dette er jo bare starten. For den rekordraske utbyggingen de siste 10 år har skjedd i et marked der solenergi og vindenergi har måttet konkurrere på premissene til fossil energi. Det vil nå endre seg. Prisene på solenergi har rast. Solenergi selges i dag til under 40 øre per kWh i Tyskland. I USA fins det solparker som leverer strøm til 19 øre per kWh. Kraftnettet som bygges ut tilpasses nå fornybar energi. Fornybar kraft prioriteres i kraftnettet og store bedrifter inngår langsiktige kraftkjøpsavtaler for å sikre seg tilgang på fornybar kraft. Under disse forutsetningene vil veksten vi har sett til nå, framstå som krusninger om tjue år. Forskere snakker om en tjuedobling av solenergien fram mot 2030, og at den kan bli den viktigste energikilden i verden innen 2050.

Framskrivninger viser en enorm vekst i Solenergi fram mot 2050. Ill: Kjersti Magnusen /TU Media.

I Storbritannia bygges det ut havvind til til 44,8 øre per kWh. Solenergi er likevel spesielt enkel, fleksibel og billig å bygge ut, og er spådd enorm vekst. I forhold til vårt lille tankeeksperiment, er det også relevant at varer og tjenester leveres langt raskere, billigere og mer rasjonelt i dag enn for femti år siden. Det er derfor ingen grunn til å tro at det vil ta like lang tid å bygge ut den fornybar infrastrukturen, som det tok å bygge ut den fossile infrastrukturen etter krigen. Snarere tvert i mot. Rasjonalisering, digitalisering og en effektiv leverandørkjede, har gjort at solenergi og vindenergi kan rulles ut i et tempo som aldri var mulig for kullkraften og atomkraft.

Ting skjer med andre ord ekstremt hurtig. Spørsmålet er om det skjer hurtig nok?

Skal vi nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, må vi som et minimum halvere all verdens klimagassutslipp i løpet av de neste ti år. Da har vi ifølge FNs klimapanel en 50 prosent sjanse for å lykkes. Det sier seg selv at dette målet kan bli vanskelig å nå. Klimaforsker Tore Furevik sier ifølge NRK at sjansen for å få det til «er omtrent null». Med dagens vekst i klimagassutslipp vil verden være 1,5 grader varmere før 2050. Jeg skal ikke mene noe om hva som er politisk mulig, med analytisk, vurdert ut i fra hva som er gjort så langt, er en begrensning av den globale oppvarmingen til 2 grader mer realistisk. Også dette er vanskelig. Men der 1,5 gradersmålet krever en rask pensjonering av alle bensin- og dieselbiler, og en utfasing av all fossil energi i løpet av ti år, kan togradersmålet være mulig å nå, om vi stabiliserer utslippsveksten innen 2030.

Det bør være mulig. Klimagassutslippene i EU og USA har allerede begynt å falle noe, og i Kina er de i ferd med å stabilisere seg. Kullkraft vil om få år være like uglesett som slaveri er i dag. Samtidig vil bensin- og dieselbiler gradvis fases ut.

I tillegg blir de fornybare energikildene bare mer og mer effektive. Havvind har en virkningsgrad i dag på mellom 40 og 50 prosent. Flytende havvind kan ha en

virkningsgrad på over 60. Det betyr at hver installerte turbin genererer enorme mengder energi. Samtidig har dimensjonen på møllene mangedoblet seg på få år. Der det før var vanlig å installerte turbiner på 4 MW, rulles det nå ut turbiner på 10 og 12 MW helt uten subsidier. Ifølge EU Kommisjonen vil havvind være en bærebjelke i energisystemet innen 2040, og målet deres er å bygge opp mot 450 GW med havvind bare i Nordsjøen. Kina skal bygge 11 GW havvind de neste fire år.

40 prosent av energiforsyningen i Tyskland var fornybar i 2018. Til sammen leverte vind, sol og vannkraft mer strøm enn kullkraften. Landet sikret mot å ha 100 prosent fornybart kraftsystem før midten av århundre. Storbritannia stenger sitt siste kullkraftverk i løpet av fem år. Analyset ut i fra hvor raskt veksten i fornybar energi skjer, er ingen grunn til å tro at de ikke vil lykkes. Og skulle Tyskland, som en av verdens fremste industrinasjoner lykkes, vil andre land komme etter lenge før 2050. I Kina ble det i fjor investert over 1000 milliarder kroner i fornybar energi. Den fossile infrastrukturen verden brukte femti år på å bygge opp, vil med andre ord kunne erstattes av fornybar energi i løpet av en mannsalder. Det er fullt mulig og det er realistisk.

Og derfor kan Greta Thunberg ta feil. Kanskje befinner vi oss likevel ikke på kanten av en masseutryddelse? Kanskje vil ikke våre barn og barnebarn se på oss i skam, men med stolthet? For vi var generasjonen som snudde det. Vi var generasjon som stanset klimaendringene.