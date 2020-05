Greide ikke å holde porten til vindparken lukket – får 250.000 kroner i bot

Selv om NVE bruker ordet «sperreanordning», handler det altså om en helt vanlig port, som skal sperre reinsdyr ute fra Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk på Kvaløya i Troms.

Kvitfjell og Raudfjell er viktige vinterbeiter for tamreinen til Dorvvošnjárgga siida, som derfor trenger å kontrollere når reinen skal være i området. Etter ønske fra siidaen ble det satt opp en sperring for reinen på anleggsveien sommeren 2018.

Men samme høst ble porten fjernet og erstattet av en ferist. Siidaen mente at ferist ikke

fungerte for rein, fordi den ville bli dekket at snø og is og miste sin funksjon. Om sommeren vil reinen kunne skade seg hvis den prøvde å krysse ferista.

Ferist ikke bra nok

Derfor kom porten på plass igjen i juli 2019. Eierne lovet at den skulle lukkes hver kveld når sistemann avsluttet arbeidsdagen, klokken 21:30.

Men i løpet av juli fikk NVE tre varsler fra Dorvvošnjárgga siida om at porten ikke ble lukket som avtalt. Tromsø Vind lovet å ta opp saken med folkene på anlegget, og sette opp skilt om at porten skal holdes lukket.

I august ble Dorvvošnjárgga siida og NVE enige om at å stenge porten etter arbeidstid ikke var nok for å hindre at reinen krysset sperregjerdet. Tromsø Vind ble pålagt å holde porten stengt til enhver tid.

I oktober dro NVE på inspeksjon, og fant at porten ikke fungerte. Siemens hevdet at de ventet på en del for å få reparert porten, men i januar i år fikk Raudfjell Vind og Tromsø Vind varsel om overtredelsesgebyr.

Vindparken: Ingen rein på feil side av porten

Selskapene svarer at anleggspersonalet var ekstra påpasselige i de dagene det var problem med porten, og at reindriften ikke har meldt om ett eneste tilfelle der rein har kommet på feil side av porten.

NVE mener det ikke er avgjørende om bruddet har fått konsekvenser i form av rein på feil side av gjerdet. Men hvis det hadde skjedd, ville det talt for et enda grovere brudd, skriver NVE.

Denne porten har ved flere anledninger vært åpen, noe reineierne har levert klage på. De har fått medhold med NVE. Foto: Nordlys Vind

De mener likevel at selskapene har brutt energilovforskriften, og at en fungerende sperring var et tydelig vilkår for godkjenning av MTA- og detaljplanen.

NVE mener de har nok dokumentasjon til å slå fast at selskapene gjentatte ganger mellom 11. juli og 24. oktober ikke etterlevde vilkårene som skal ivareta reindriftens interesser.

Skriver allerede på anke

– Vi er uenige i vedtaket og kommer til å anke. Vi sitter og skriver på anken nå, og sender den inn i neste uke, sier Stephan Klepsland, prosjektleder i Nordlys Vind.

De er uenige både i hendelsesforløpet og i størrelsen på gebyret.

– I begynnelsen ble porten glemt lukket tre ganger, og så gikk hengslene i stykker, noe som tok tre dager å reparere. Så jeg vil si at vi har tatt de hensyn vi må.

Stephan Klepsland, prosjektleder i Nordlys Vind. Foto: Privat

Klepsland sier at det er rundt 300 tamrein i området.

– Til tider beiter de inne på anleggsområdet, til tider utenfor. Det er det reindriften som styrer. Akkurat nå holdes de innenfor vindparken fordi de kalver.

Han mener at den tidvis åpne porten ikke har hatt noen konsekvenser for reindrifta.

– NVE skriver selv at det ikke har vært konsekvenser, men at det kunne vært det. Vi har ikke hatt økonomisk vinning av dette og det er veldig begrensede hendelser som vi ryddet fort opp i det. Så vi mener dette er en sterk overreaksjon fra NVE, sier Klepsland til TU.

NVE: Burde være svært enkelt å holde porten stengt

NVE mener at det ville vært svært enkelt å holde porten stengt, og skriver at selskapene ikke har oppgitt noen særlige grunner til at stenging skulle by på særlige problemer.

NVE mener det er klanderverdig at selskapene etter flere henvendelser ikke klarte å sette i verk tiltak, som vakthold, og mener selskapene har hatt en indirekte fordel gjennom sparte kostnader til vakthold.

For å sette størrelsen på forelegget, har NVE sett på økonomien til Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS. Ingen av dem hadde inntekter i perioden 2016–2018, men aksjekapitalen er oppgitt å være henholdsvis 852.814.500 og 383.716.300 kroner.

Derfor anser ikke NVE overtredelsesgebyret som en uforholdsmessig eller urimelig reaksjon.