Grantrær gjør epoksy bedre for helse og miljø

Norske Skog Saugbrugs i Halden har de siste ti årene jobbet med å utvikle nye og mer bærekraftige produkter. Utgangspunktet har vært å utnytte nanocellulose for å få bedre tiksotrop i væsker eller til armering i faste materialer. Nanocellulose kan brukes innen kjerneproduktet papir, men brukes også i lim eller maling for å få antidrypp-effekt.

I desember fikk Saugbrugs et gjennombrudd for bruk av nanocellulose i epoksy. Direktør for forretningsutvikling, Hugo Harstad, forteller:

– Vi har samarbeidet tett med produsenter av epoksy. Vi bruker grantrær som vi maler opp fra en standard 1 mm cellulose til fibriller med nanotykkelse. Du klarer ikke å se fibrene når de oppløses i vann, men de har en enorm armeringseffekt. Ett gram Cebina kan dekke en hel tennisbane, eller strekkes åtte ganger rundt jorden. Disse utrolige overflate- og lengdeegenskapene gir unike kvaliteter i væsker og faste stoffer.

Testet i verksted

Harstad forteller at produktet ble testet på golvet i verkstedhallen hos Norske Skog Saugbrugs i desember – dette golvet blir utsatt for den aller røffeste belastningen ved daglig bruk av tunge kjøretøy som trucker og andre maskiner.

Ett gram Cebina kan dekke en hel tennisbane, eller strekkes åtte ganger rundt jorden Hugo Harstad, direktør, Norske Skog Saugbrugs

Laboratorietestingen har pågått i tre år, i nært samarbeid med Re-Turn i Fredrikstad som er spesialister på FoU-prosjekter innen kompositt- og polymer, samt RISE PFI med finansiering fra Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Også epoksy-produsentene Gjøco og Solberg Gulv & Industribelegg har vært sentrale i utviklingen og testingen.

– Det aller viktigste ved denne teknologianvendelsen er at det er mer miljøvennlig og at det kan erstatte microsilica støvet, som brukes i produksjonen av epoksy. Dette støvet er svært energikrevende å produsere i tillegg til at det er farlig for lungene å innånde.

Flere egenskaper

Denne nye anvendelsen av nanocellulose kommer som et resultat av den tidligere utviklingen som har gitt nye egenskaper til maling og lim.

– Små tilsatser av Cebina i epoksy flyter godt på horisontale flater, mens det bidrar til at det ikke blir avrenning eller sig om man pensler det på vegger eller fall til for eksempel sluk. Det fjerner helseutfordringene og sparer oss for tid i produksjonen, sier daglig leder og eier i Solberg Gulv & Industribelegg, Jørn Solberg.

Harstad sier at Norske Skog Saugbrugs opplever stor interesse fra leverandører av kompositter innen bygg, møbelproduksjon, bil- og skipsindustri.

Epoksy Epoksy, eller kunstharpiks, er en flytende plastmasse der molekylene vil polymerisere når de utsettes for varme, eller blir blandet med en såkalt herder. Molekylene danner da forbindelser på kryss og tvers og massen stivner, blir sittende fast og fungerer som lim. De fleste epoxyer dannes ved en reaksjon mellom to stoffer. Araldit er et relativt kjent eksempel på epoksylim.

Teknisk sjef for herdeplast i Gjøco, Elisabeth Michelson, var tidligere eier og daglig leder i Elmico ved bedriftens herdeplastproduksjon på Galterud utenfor Kongsvinger. Elmico ble solgt og flyttet til utlandet, og Michelson er nå ansatt for å bygge opp Gjøcos nye anlegg for produksjon av bl.a. epoksy i de tidligere Elmico-lokalene.

– Jeg synes det er spesielt morsomt å få være med på å starte ny produksjon her i Norge, og bidra til nyansettelser i disse tider, sier Michelson til TU.

Ansetter flere

Gjøco tror trefibre i produksjonen av polymerer kan bli et stort marked etterhvert.

– Jeg synes det er morsomt og bra at alle nå etterstreber mer bruk av fornybare materialer. Det viktigste for våre kunder som skal bruke epoksy er jo at dette produktet kan gi bedre helse ved at det erstatter microsilica. Det kreves dessuten ekstremt liten tilsetning av trefiber for å oppnå tiksotropi, sier Michelson.

Norske Skog Saugbrugs Har 450 ansatte og en omsetning på NOK 2,0 milliarder samt en produksjonskapasitet på 330 000 tonn (fra 1. januar 2021) magasinpapir med hovedmarkeder i Europa og Nord-Amerika. Saugbrugs produserer årlig 2,7 mill nm3 biogass.

Hun sammenlikner tiksotropi med ketchup – den egenskapen som får en væske til å stivne til en fast konsistens om den står stille, men som ved omrøring eller bevegelse blir flytende om tiksotropien brytes.

– Foreløpig er de polymerene vi kjøper fra leverandører for det meste basert på råolje, men vi ønsker jo å få mer fornybare materialer inn i vår produksjon. Noe er basert på gjenbruk av plastflasker og annen returplast, mens andre er baserte på plantebaserte oljer, sier Michelson.

Denne artikkelen ble først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin 1/2021.