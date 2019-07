Gransker ulykken på nytt: Flere selskaper åpner hemmelige Alexander Kielland-arkiv

Sjøfartsdirektoratet har allerede sagt at de vil åpne arkivene sine for Riksrevisjonen, mens klassifiseringsselskapet DNV GL sier at de vil vurdere henvendelsen når den eventuelt kommer, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi vil naturligvis samarbeide med Riksrevisjonen og legge til rette så godt vi kan for at de skal gjøre sin undersøkelse, sier kommunikasjonsdirektør Stig S. Kvendseth i ConocoPhillips Norge.

Avgjørende

Mange Kielland-arkiver er åpnet for offentligheten, men nå kan også lukkede bedriftsarkiver granskes for å få avklart ubesvarte spørsmål.

Plattformen Alexander L. Kielland veltet på Ekofiskfeltet i Nordsjøen 27. mars 1980. 123 av de 212 om bord omkom, mens 30 av dem ble aldri funnet. I juni besluttet Stortinget at Riksrevisjonen skulle gjennomgå Alexander Kielland-saken på nytt.

Odd Kristian Reme mistet en bror i ulykken og er styreleder i Kielland-nettverket. Han mener at det er avgjørende at Riksrevisjonen får tilgang til de lukkede arkivene.

Gjennomgår ulykken til høsten

– Vi er opptatt av forholdet mellom operatør og eier. Uansett om feil ble gjort av rederiet Stavanger Drilling eller andre, var det operatøren den gang også som hadde ansvaret for sikkerheten, sier Reme.

Arbeidet starter til høsten og vil trolig ta rundt ett år. Det innebærer at resultatet sannsynligvis blir overlevert til Stortinget i løpet av høsten 2020.