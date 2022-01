Godt nytt år – med nye teknologiske muligheter

Verden skal elektrifiseres, klimamålene skal nås, og pandemien skal bekjempes. Samtidig skal enda flere av jordens beboere løftes ut av fattigdom og få tilgang til rent vann og helsetjenester. Midt oppe i dette har cyberkriminalitet tatt spranget opp til å bli en av våre største trusler. Giga-trender utfordrer en hel verden.

Her hjemme er vi opptatt av å skape nye arbeidsplasser som erstatning for dem som går tapt når olje- og gassindustrien en dag firer flagget som landets viktigste næring. Det vil ta noen år, men skriften er på veggen.

I mellomtiden vokser dilemmaene frem i stort omfang. Strømprisene går til himmels, mens store deler av det norske folk motsetter seg tiltak som på sikt vil løse utfordringene. Motstanden mot landvind er betydelig. Likeså entusiasmen for å revurdere utbyggingen av vernede vassdrag. Likeledes er det stor motstand mot gruvedrift, som blant annet trengs for å sikre tilgangen på kobber for den store elektrifiseringen.

Det øker på med dilemmaer og konflikter der teknologi står i sentrum.

Teknologiske løsninger

Samtidig har mulighetene for å finne løsninger aldri vært større. Teknologer og vitenskapsfolk verden over finner stadig nye løsninger. Det vil komme vaksiner mot kreft. Nye og forbedrede løsninger for kjernekraft er på vei. Vi har begynt å fange CO 2 rett fra atmosfæren. Og ikke minst setter utbyggingen av sol- og vindkraft stadig nye rekorder.

Vårt mål er å gi våre abonnenter og lesere best mulig grunnlag for å henge med og oppdatere seg på den rivende teknologiutviklingen. Vår dyktige redaksjon er den største i landet med hovedfokus på nettopp teknologi og de konsekvenser, trusler og muligheter som følger med.

Teknisk Ukeblad Medias beste innhold ligger i abonnementstjenesten Ekstra. Her inngår dybdejournalistikk fra TU, Digi og Inside Telecom. Sammen har vi som mål at du skal få informasjon og bakgrunn for å forstå teknologiutviklingen.

Spesielt er vi opptatt av å bidra til å gjøre beslutningsgrunnlaget enda bedre og bredere for deg som jobber med teknologi og relaterte dilemmaer og løsninger til daglig. Derfor har vi også ekstra fokus på fremtidige løsninger.

Vi ser framover

Vi tror 2022 vil by på både utfordringer og løsninger. Og lover å gjøre vårt beste for å holde dere oppdatert.

Vi ønsker våre lesere et godt nytt teknologiår!