Godt kvartal for Aker Solutions – foreslår ti milliarder kroner i utbytte

Driftsresultatet endte på 900 millioner kroner, opp fra 36 millioner kroner i samme periode i fjor, skriver E24.

Resultatet ligger likevel noe under hva analytikerne ventet. Ifølge Bloomberg var forventningene 872 millioner kroner før skatt av en inntekt på 13,3 milliarder kroner, skriver avisen. Inntektene kom på 13,2 milliarder kroner, mot 9,1 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor.

Selskapet beskriver selv at det er i en «solid posisjon», og styret vil foreslå et ekstraordinært utbytte på 21 kroner per aksje, noe som gir en samlet utbetaling på 10 milliarder kroner.

Aker Solutions driver med bygging og vedlikehold av olje- og gassplattformer og leverer tjenester innen havvind og fangst og lagring av CO 2 .