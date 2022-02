– God balanse mellom jobb og fritid er viktigere enn høy lønn

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no

Pandemi og utstrakt brukt av hjemmekontor har gitt mange bedre tid til å tenke gjennom hvordan de lever livet og hva de har lyst til å gjøre. Mange har funnet ut at jobben de har i dag, ikke er den rette, kanskje fordi arbeidsgiveren ikke har de samme verdiene som dem selv – eller at de ser at arbeidsgiveren ikke kan tilby dem den balansen mellom jobb og fritid man har blitt vant til gjennom hjemmekontortiden.

I USA har fenomenet fått et eget navn – «The Great Resignation», etter at rekordmange ansatte tidlig i 2021 sluttet i jobbene sine. Mange hadde ikke andre jobber i sikte, men var rett og slett ikke fornøyd med arbeidsplassen sin.

Kan velge og vrake i jobber

Det er imidlertid ikke bare i USA at unge stiller høyere krav til arbeidsgiverne og er villige til å bytte jobb om ikke jobben er meningsfylt nok, uansett om lønnen er høy. En undersøkelse blant unge ansatte (mellom 20 og 40 år gamle) i fem ulike europeiske regioner viser at meningsfylt arbeid og god balanse mellom jobb og fritid er viktigere enn lønn for veldig mange.

Undersøkelsen «The Purpose Gap» peker på en rekke områder arbeidsgivere bør være oppmerksomme på hvis de skal klare å hevde seg i konkurransen om unge talenter. Dette er viktig innsikt, for i yrker der det kreves høy grad av spesialkompetanse, kan mange nærmest velge og vrake i jobber. Samtidig sliter mange arbeidsgivere med å få tak i den rette kompetansen.

Bare 18 prosent opplever at jobben er meningsfylt nok

I undersøkelsen snakkes det om å «live your purpose», det vil si å holde på med noe du føler har et formål og som gir deg et meningsfylt liv.

Færre enn 1 av 5 av respondentene i undersøkelsen (18 prosent) svarer at de får gjort dette gjennom jobben de har i dag.

Det er et kjempeproblem for bedrifter at gapet mellom hva unge ansatte forventer av en arbeidsgiver og hva de faktisk får, tilsynelatende blir stadig større.

65 prosent svarer at det er ekstremt eller veldig viktig at arbeidsgiveren har en positiv påvirkning på samfunnet, samtidig som de også ønsker en arbeidsplass som deler deres eget syn på hva som er meningsfylt.

De tre tingene unge ansatte trekker frem først når de blir bedt om å definere hva som er meningsfylt arbeid, er:

Å føle lidenskap for jobben de gjør

Å en god balanse mellom jobb og fritid

Å få en god lønn

Det kan sikkert være fristende for mange arbeidsgivere å tenke at holdningene til unge ansatte bare dreier seg om «ung idealisme» som antagelig vil forsvinne etter hvert som de får mer livserfaring.

Men funnene i undersøkelsen viser at det antagelig er veldig kortsiktig å tenke slik.

Bedrifter er en del av samfunnet, og etter hvert som verdiene i samfunnet endrer seg, vil også hva som føles som meningsfylt arbeid for de fleste, endre seg. Det må bedriftene ta på alvor.

Sørg for at bedriften forblir relevant også i morgen

Resultatene fra undersøkelsen viser klart og tydelig at det i tiden fremover vil bli svært viktig for arbeidsgivere å gi de ansatte arbeid som er i tråd med de ansattes egne verdier, og gjennom sine handlinger gi noe tilbake til både lokalsamfunnet og verden ellers.

Undersøkelsen viser at en tredjedel av respondentene ikke vet om arbeidsgiveren har planer for hvordan de skal bli karbonnøytral

Tør man i tillegg å gi de ansatte frihet til å styre sin egen arbeidshverdag, er risikoen mindre for at de slutter. Bare på den måten forblir bedriften like relevant i morgen som i dag, og bare på den måten klarer bedriften å tiltrekke seg og holde på de mest talentfulle ansatte.

Et lite tips her er å sørge for at man gjennom internkommunikasjon faktisk får frem hvor bedriften står når det gjelder spørsmål relatert til etikk, sosialt engasjement og miljøspørsmål.

Undersøkelsen viser at en tredjedel av respondentene ikke vet om arbeidsgiveren har planer for hvordan de skal bli karbonnøytrale.

Selv om det kan være en utfordring å sikre karbonnøytralitet, bør arbeidsgivere allerede nå kommunisere sine planer rundt dette til de ansatte.