Gjennom lidarsensorer montert på helikoptre har arkeologer kunnet kartlegge flere glemte byer dypt inne i Amazonas.

Forskerne har funnet to byer med opptil 20 meter høye pyramider langt inne i regnskogen i Bolivia. Funnene er presentert i en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Byene beskrives som overraskende store: 147 og 315 hektar. Ett hektar er 10 mål, det vil si 10.000 kvadratmeter. Byene har antagelig tilhørt casarabe-kulturen, som fantes fra år 500 til år 1400.

Forskerne har også funnet plattformer, forsvarsverker, vannreservoarer og kanaler. Dessuten ser de spor etter mange mindre boplasser innen gangavstand fra byene. Alt dette tyder på et jordbrukssamfunn.

Det er en type samfunn som man tidligere ikke har funnet tydelige spor av i Amazonas.

Lidar finner strukturer under vegetasjon

Oppdagelsen ble gjort i et vanskelig tilgjengelig terreng med tett skog. For å kunne kartlegge den har forskergruppen montert lidarsensorer på et helikopter og fløyet på omtrent 200 meters høyde. De har kartlagt rundt 200 kvadratkilometer siden 2019.

Lidarstrålene passerer gjennom vegetasjonen kan se strukturer på bakken. Deretter kan områdene undersøkes av arkeologer.

Forskergruppen monterte en lidarsensor på et helikopter og har foreløpig kartlagt over 200 kvadratkilometer regnskog. Foto: Heiko Prümers

Bruker droner

– Vi må være tålmodige og vente på utgravninger for å kunne si mer om hva vi har observert, sier Heiko Prümer ved Tysklands arkeologiske institutt, DAI, i en video fra Nature.

Forskergruppen vil fortsette å kartlegge områder i det nordlige Bolivia frem til 2024. I fjor gikk de over til å montere lidarsensorer på droner i stedet for helikopter.

En av de byene i Amazonas som er dekket av vegetasjon. Foto: Heiko Prümers/DAI

Lidar er en måleteknikk som bruker lys på samme måte som radar bruker radiobølger.

Denne artikkelen ble først publisert på Ny Teknik