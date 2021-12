Gjør rent uten ledning – en deilig frihet

Såkalte stick-modeller er stort sett dyrere enn tradisjonelle støvsugere. Det er ikke så rart. På grunn av størrelsen har de mer avanserte motorer, de må ha batterier, ladere og ikke minst munnstykker med roterende børster som hjelper til med å piske opp støvet så luftstrømmen får tak i det. Ingen av modellene har noe problem med å rengjøre parkett, fliser og andre glatte flater. På tepper er de generelt veldig effektive på grunn av børstene.

Alle modellene er poseløse. Du tømmer dem enkelt i søppelkassen. Likevel renser de luften svært grundig. Det aller meste av det de suger i seg, faller ut i sykloner som feller ut de store partiklene i støvkammeret. Deretter går luften gjennom en rekke filtre. Dette er praktisk, og du sparer utgifter til overprisede poser.

Skal du rengjøre bilen er som regel en tradisjonell støvsuger bedre. De små børstene fungerer bra der det er litt større flater, slik som i bagasjerommet, men ellers er de vanskelige der det er trangt. De trådløse modellene må du manøvrere rundt med hele stasen. Det begrenser tilgangen i forhold til å bruke en slange. Bosch, derimot, har skjønt det. Her følger med en kort slangebit som gjør deg uavhengig av maskinen. Alle burde levere med en slik, for den koster bare noen kroner å produsere.

Hverken Dyson eller Xiaomi løser bilrengjøring effektivt.

Dyson V15 Detect

Men Dyson V15 Detect har to nye egenskaper som skiller den ut som støvsuger. For det første har den fått et børstemunnstykke med en grønn laser som lyser opp flaten foran. Poenget er at det grønne lyset, som er vinklet 1,5 grader mot gulvet, nesten parallelt, får støvet til å lyse opp. Det fungerer helt fenomenalt. Selv i godt opplyste rom ser du støv og smuler på gulvet veldig godt. Og du ser effekten av støvsugingen når du belyser etter å ha rengjort.

Et spørsmål er selvfølgelig hvor nyttig det er å bli minnet på hvor mye støv det er på gulvet og at det forsvinner etter støvsuging. Det forbedrer ikke støvsugingen, men det kan vise deg områder du ikke har gått over.

Ingen suger så kraftig som Dyson, som også er utstyrt med en grønn laser som gjøre at støvet vises. På displayet kan du se partikkelstørrelsene i støvet Foto: Odd Richard Valmot

En annen egenskap som Dyson har utstyrt V15 Detect med, er støvmåling. De har utviklet en piezoelektrisk støvteller som er plassert i luftstrømmen. Den kan telle antallet støvkorn fra 10 µm og oppover til en halv mm når de treffer sensoren. Anslagsenergien avgjør størrelsen. Resultatet kan du se på displayet bak, i form av antall partikler og størrelsesfordeling. Den største nytteeffekten med dette er at motoreffekten justeres etter mengden støv, så batteriene varer lenger.

Det som er helt sikkert er at ingen slår Dyson på sugekraft. Når vi setter effekten til Max så er den rett og slett voldsom. Altfor høy til glatte gulv, men svært effektiv på tepper. Baksiden av medaljen er at dette tapper batteriet svært raskt, og det tar tid å lade opp.

Dyson-modellen koster 7390 kroner.

Bosch har et overlegent batterisystem og kraftige «kjørelys». Den har også en svært effektiv måte å riste filteret på, og en slange som er fin til rengjøring i bilen. Foto: Odd Richard Valmot

Bosch Unlimited Serie 8

Bosch serie 8, med mellomnavnet «Unlimited» i andre generasjon, har en egenskap få, om noen, kan konkurrere med. Den leveres i ulike varianter, men modellen som i hvert fall Elkjøp selger har to 5Ah batterier av den samme typen selskapet bruker på sin grønne verktøyserie. I tillegg kommer den med en lader på hele 8 A. Det betyr at de kan snakke om unlimited – ubegrenset bruk. Til daglig bruk har Bosch et veggoppheng med en vesentlig mer moderat lader.

Batteriet er på 90 Wh, som er 0,7 Wh mindre enn det som sitter i Dyson, men når det går tomt kan du klikke på det andre og sette det tomme i laderen. Før du har tømt det andre er det nok strøm i det første til å fortsette videre. Og så videre, også så videre. Med andre ord; denne går ikke tom for strøm. Det er overkill for de fleste til daglig bruk, men når du støvsuger bilen eller andre vanskelige steder kjører du gjerne på «turbo». Da går det unna med strømmen. En annen bonus er at du kan kjøpe verktøy fra grønn Bosch uten batteri og lader, som da blir mye billigere. Dyson kan også bytte batteri, men det må kjøpes ekstra til rundt 1500 kroner. Og laderen for svak til å fylle opp et batteri raskt.

Der Dyson stiller med grønt laserlys, har Bosch god belysning av arbeidsområdet med hvite lysdioder. Det er supert under senger og i mørke rom, og det lyser faktisk opp partikler også, om enn ikke så godt som Dyson. Men deres grønne lys er ikke like bra som arbeidslys.

Som Dyson kommer Bosch-en med tre rotorbørster i ulike størrelser til litt ulike oppgaver. Med to batterier og mye mer, får du den for 7995 kroner.

Billig

Kinesiske Xiaomi er nå verdens nest største produsent av smartmobiler, men de lager rundt 2000 andre produkter også. Som stick-støvsugere. Mi Vacuum Cleaner G10, som er vesentlig oppgradert og mye kraftigere enn forgjengeren, koster under 3000 kroner. Da får du riktignok to, ikke tre motoriserte børstehoder.

De tekniske dataene sier at den har en motor som roterer 125.000 ganger i minuttet. Det er bare litt saktere enn Dyson sin. Batteriet er på 75,6 Wh, og litt mindre enn de to andre.

Til gjengjeld har den en vanntank med mopp som kan festes til den største børsten. Dermed kan den, som Philips i sin tid lanserte, våtmoppe gulvet når du støvsuger. To fluer i en smekk til en fantastisk pris på bare 2384 kroner. Ingen tvil om at dette er mest for pengene – med god margin.

Xiaomi ligger ikke langt bak i effektivitet. Når den koster en tredjepart, er den en klar «mest for pengene». Ikke minst fordi denne også kan våtmoppe gulvet. Foto: Odd Richard Valmot

Konklusjon

Ingen slår Dyson på sugeeffektivitet og teknologi, og denne gangen er de heller ikke dyrest. Bosch-en koster 600 kroner mer. Men Bosch har egenskaper som konkurrere godt. Vi liker deres batterisystem, og at den leveres med en slange som gjør den mye bedre til å rengjøre biler og andre vanskelige områder. I tillegg har den godt «kjørelys». Xiaomi gjør også jobben for de fleste, og skårer høyt på lav pris. I tillegg får du en ekstrabonus med moppefunksjonen.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk ukeblads månedsmagasin, 10/2021.