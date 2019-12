Gjør McDonalds-avfall til bildeler

McDrive-begrepet kan få en helt ny betydning heretter. Den amerikanske bilgiganten Ford har nemlig satt seg fore å lage bildeler av kaffeavfall fra McDonald´s.

Lettere og energisparende

Skallet som separeres fra kaffebønnene under brenning, såkalt chaff, brukes som en av flere elementer i den nye bioplasten. Foto: Ford

Det er kaffebønnens ytre skall som skal brukes. Dette tynne, papiraktige skallet, som kaffefolket kaller chaff, blir separert fra selve bønnen under brenningen. Skallet knuses i småbiter og blir en del av en plastkompositt som skal erstatte oljebasert plast. Ford har allerede begynt å produsere lyktehus i materialet. Ifølge bilprodusenten er fordelene mange: Den kaffebaserte plasten er rundt 20 prosent lettere enn tradisjonell plast, den krever mindre energi under produksjonen, og kaffeplasten skal tåle høye temperaturer bedre – som er fint, i et lyktehus. I tillegg er den bedre for miljøet. Det er ikke oppgitt hvilke bilmodeller kafferestene skal brukes i, men bildene viser en Mustang.

Ford skal heretter ta seg av en stor del av burgerkjedens kafferester. Ifølge USA Today serverte McDonald´s i fjor 822 millioner kopper kaffe bare i USA, så tilfanget bør være helt greit.

Dollarsedler og sukkerroer

Selv om vi ser bort fra resirkulert stål og aluminium, er bruk av resirkulerte materialer i bilproduksjon ikke noe nytt. Ford i USA har blant annet brukt soyabasert skum i setene, resirkulerte plastflasker i tepper, utslitte dekk har fått nytt liv som gummipakninger, mens finhakkede dollarsedler har blitt brukt i interiørdetaljer.

Også andre bilprodusenter har tatt i bruk resirkulerte materialer i sine biler. GM bruker resirkulert papp fra underleverandørenes leveranser som lydisolasjon. I Toyota sine seter kan man finne bioplast utvunnet fra fornybare sukkerroer, mens Dodge bruker resirkulerte dongeribukser som kledning i bagasjerommet på Dart. Flere bilprodusenter, blant dem Nissan og Ford, har brukt resirkulerte plastflasker i blant annet setetrekkene. Og la oss ikke glemme Trabant, der det såkalte duroplast-karosseriet ble laget av overskuddsbomull fra klesfabrikker i Sovjetunionen.