Det er mange hundre millioner utrangerte bildekk rundt om i verden – så mange at de har fått et eget akronym: ELT – End of Life Tires. I fjor ble det samlet inn i overkant av 60.000 tonn kasserte dekk i Norge, ifølge Norsk Dekkretur, som også kan fortelle at over 70 prosent av dem ble brukt i sementproduksjon,.