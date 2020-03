Arbeidet ble stanset mandag.

Franske myndigheter opplyser at regler for hvordan håndtere faren fra store mengder bly som smeltet i brannen, ikke lar seg forene med regler for å unngå koronasmitte.

Frankrike har som følge av virusutbruddet stengt skoler, kinoer og butikker som ikke selger nødvendige varer.