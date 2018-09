De to sivilingeniørene Eirik Wahlstrøm og Harald Manheim har allerede solgt tusenvis av MovieMask-briller, et enkelt konsept som lar deg sette mobilen inn i omsluttende briller og bruke den som storskjerm. I motsetning til VR-briller ser man hele skjermen med begge øynene, slik at oppløsningen blir minst fire ganger så stor.