Gjenbrukt kjølevann sparer energi og areal

Stavanger: Næringsbyggene i Jåttåvågen, inkludert Stadionparken kjøpesenter og Aker BPs kontor, har siden 2007 blitt kjølt ned med et frikjølingsanlegg ved kaikanten. Anlegget har 6 MW effekt. Under en bunkerslignende bygning strømmer kaldt saltvann opp fra 120 meters dyp i Gandsfjorden ved hjelp av hevertprinsippet – til bassenget som ligger under havoverflaten.

Via en varmeveksler kjøler dette salte sjøvannet ned ferskvann som sirkulerer gjennom de omkringliggende bygningene. Saltvannet holder 8 grader når det hentes opp fra fjorden og 11 grader når det pumpes tilbake ut i fjorden. Ferskvannet holder 10 grader når det sendes ut fra frikjølingsanlegget, og det holder 16 grader når det kommer i retur på de varmeste dagene.

Nå bygges nordre del av Jåttåvågen ut, inkludert nytt kontorbygg til Aker BP. I stedet for å bygge et tilsvarende frikjølingsanlegg til å betjene de nye næringsbyggene der, vil Lyse Neo gjenbruke sjøvannet en gang til.

– Ved å gjenbruke sjøvannet slipper vi å bygge nytt sjøvannsinntak, sier Øistein Fosse Mathisen, avdelingsleder for forretningsutvikling i Lyse Neo.

Tilpasses kjøleanlegget

For å sikre fortsatt god komfortkjøling for flere tusen ansatte, må kundens kjøleanlegg være tilpasset et noe varmere kjølevann, siden ferskvannet skal kjøles ned med sjøvann som holder 11 grader – ikke 8 grader.

– Det går bra så lenge kunden er klar over dette på forhånd, forsikrer Mathisen.

Det betyr at vannet som sendes ut til sirkulasjon i kjøleanleggene til næringsbyggene i Jåttåvågen nord, vil holde 12 grader når det forlater frikjølingsanlegget som skal betjene denne delen av bydelen – ikke 10 grader som til næringsbyggene i Jåttåvågen sør.

I saltvannsbassenget renner vann inn fra 120 meters dyp ved hjelp av hevertprinsippet. Liv har etablert seg – som anemonen som har festet seg til vinduet inn til pumperommet. Bassenget tømmes for vann under vedlikehold, så fisk som forviller seg inn, slippes da ut i fjorden igjen. Foto: Lyse Neo

Dette nye frikjølingsanlegget dimensjoneres også for varmere kjølevann i retur fra kundene, nemlig 17 grader, ikke 16 grader som til anlegget i sør.

Sjøvannet som har gitt fra seg kulde i to omganger, vil også holde høyere temperatur. Mens returvannet i dag holder 11 grader, antar Mathisen at dette vil øke til 13-14 grader på varme dager med mye kjølebehov.

– Sjøvannet skal slippes ut slik at det i minimal grad forstyrrer det marine miljøet i området, sier Mathisen.

Sparer plass

Siden Lyse Neo slipper å bygge frikjølingsanlegg med nytt sjøvannsinntak, og kan dra nytte av pumpene i eksisterende anlegg, trengs det mindre plass. Frikjølingsanlegget for Jåttåvågen nord får derfor plass i et eksisterende rom ved foten av landemerket «Skråtårnet», et rom som har stått ubrukt siden det var et sementblanderom.

– Vi er fortsatt i en tidlig fase av prosjektet og er i ferd med å lage anbudet. Målet er å ha frikjølingsanlegget for Jåttåvågen nord ferdig tidlig i 2025, sier prosjektleder Fredrik Nessa Nordtun fra Lyse Neo.

Varmekretsløp

Både Mathisen og Nessa Nordtun begeistres av å kunne tilby kjøling ved å ta i bruk eksisterende bygg som har stått ubrukt i tiår.

– Eksisterende sentral har gitt oss 40 kWh kjøling per kWh innkjøpt strøm. Ved å doble kapasiteten, uten å doble installert motstand i anlegget, forventes en ytterligere forbedring av effektiviteten, sier Mathisen.

Som forretningsutvikler har han store vyer for kjølevannet. Han ser nemlig for seg at sjøvannet kan gjenbrukes en tredje gang. Riktignok ikke til komfortkjøling av folk, men til kjøling av datarom.

– Frikjøling fra sjø egner seg også godt til kjøling av datarom. Det 17 grader varme vannet som kommer tilbake fra næringsbyggene, er kaldt nok til å kjøle dataracker. Væskekjølte dataracker kan faktisk kjøles med enda høyere temperatur og levere varme tilbake på cirka 50 grader. Hvis vi kobler dette varme vannet til varmepumper, kan varmepumpene oppnå god virkningsgrad levert til vårt eksisterende fjernvarmesystem, sier han.

Vannet i fjernvarmeanlegget til Lyse Neo varmes i dag opp med søppelforbrenning og biogass. I framtida kan det altså være mulig å spe på med returvarme fra næringsbygg.

– Dette gjør et avfallsprodukt som returvarme om til et nyttig produkt. Det er både kortreist og bærekraftig, sier Nordtun.

Disse vyene er fortsatt på planleggingsstadiet, men dersom kjølevann i retur kan brukes til oppvarming, åpner det opp for flere muligheter i Jåttåvågen. Fjernvarme er en mulighet. Det samme er urbant jordbruk og svømmeanlegg.

Artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 5/2023