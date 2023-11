Giftig manet sprer seg langs kysten

Etter at maneten først ble observert i slutten av oktober, er det nå meldt inn 17 nye observasjoner til Dugnad for havet, melder Havforskningsinstituttet.

– Det er nå registrert observasjoner langs hele kysten, fra Kristiansand til Hammerfest, og antallet øker for hver dag som går, sier havforsker Tone Falkenhaug til Kyst og Fjord.

Kolonimaneten kan bli opptil 30 meter lang. Kolonien består av mange små individer med ulike oppgaver. Noen er ansvarlige for reproduksjon, andre sørger for bevegelse og navigasjon, mens noen er jegere som sikrer for at alle får tilstrekkelig med mat.

Perlesnormaneter (Apolemia uvaria) kan være dødelig for oppdrettsfisk. Dette har skjedd to ganger tidligere. I 1997 tok maneter livet av 12 tonn laks, mens 600 tonn fisk døde i 2001. Maneten kan skade fisken ved å forårsake brannsår på huden eller gjellene, noe som gjør fisken mer mottakelig for infeksjoner og sykdommer.

– Vi kan foreløpig ikke si noe om omfanget av perlesnormanetens tilstedeværelse eller tettheten basert på de rapportene vi har mottatt fra publikum. Men vi setter stor pris på hver registrering, sier Falkenhaug.