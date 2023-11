Google opplyser at dette er første skritt på veien mot å drive alle selskapets datasentre og kontorer ved hjelp av karbonfri strøm innen 2030, opplyser selskapet i en bloggartikkel som er referert flere steder.

Dette kommer i kjølvannet av at Google slo seg sammen med gründerselskapet Fervo Energy i 2021, nettopp med hensikt om å utvikle dette geotermiske anlegget.

Google peker på at i motsetning til andre fornybare energikilder, kan et geotermisk anlegg operere når som helst. Det er for eksempel ikke avhengig av sol og vind for å produsere ren energi.

Fikk et gjennombrudd

Det opplyses også at Fervo Energy hadde et geotermisk gjennombrudd tidligere i år da systemet deres oppnådde strømnings- og effektrekorder for konstruerte geotermiske systemer, eller enhanced geothermal systems (EGS) på engelsk.

Det var i stand til å produsere 3,5 megawatt strøm - nok til å drive rundt 2600 hjem. Det opplyses å være første gang et energiselskap har kunnet bevise at et slikt geotermisk system (EGS) er i stand til å fungere i kommersiell skala. Forskere skal ha prøvd å få dette til å fungere siden 70-tallet.