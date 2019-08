Geolog vurderte rasfaren på Jølster fra avstand

Ingen geolog kjørte langs fylkesveien ved Jølstravatnet før den ble åpnet samme kveld det gikk ras. En geolog sto på avstand og vurderte rasfaren, melder NRK.

Politiet tok avgjørelsen om å gjenåpne fylkesvei 451 på sørsiden av Jølstravatnet tirsdag 31. juli etter råd fra Vegvesenet og NVE. Men Vegvesenet og NVE vurderte aldri veistrekningen på nært hold av geolog, skriver NRK.

En ansatt i NVE kjørte langs veien før åpningen, men han var ikke geolog. Geologen fra Vegvesenet hadde tilhold på E39 på motsatt side, skriver kanalen.

– Han sa fra til politiet at han ikke var skredekspert, men dersom politiet ønsket at han skulle gjøre en befaring langs sørsiden av Jølstravatnet, så skulle han gjøre det, sier regionsjef Brigt Samdal i NVE.

Kjørte ikke

Statens vegvesen sier deres geolog tok kontakt med politiet og kjørte på E39 mot Vassenden da flommen startet. Han sier geologen snakket med NVE og politiet om de skulle midlertidig åpne veien på sørsiden.

Avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen sier de ikke kjørte på fylkesveien fordi NVE hadde kjørt der.

– Elvene var ikke store, uten misfarging. Dette endret seg sikkert senere. Om det ville hatt betydning om man selv kjørte veien, er svært vanskelig å si, sier han.

Like før klokken 21 31. juli gikk det et skred over fylkesveien og tok med seg en personbil. En mann i 50-årene er savnet.

Lensmann i Sunnfjord Dag Fiske sier til NRK at han vil vente til neste uke for å gå ut med flere detaljer om deres vurdering om åpning av veien.

Øverste farenivå

En intern rapport Meteorologisk institutt har utarbeidet, viser at de burde ha sendt ut varsel for øverste farenivå – oransje – før det voldsomme styrtregnet som utløste skredet, skriver VG. Rødt farenivå brukes ikke for styrtregn. Varslet som ble sendt ut, var gult og ble sendt ut dagen før.

I rapporten kommer det også fram at meteorologene i bare ett år har hatt teknologisk mulighet til å varsle om styrtregn. Årets sommer er den første perioden hvor meteorologene har flere episoder som kan benyttes til å evaluere metodikken.

– Når vi sier at vi burde gått til oransje nivå før Jølster-skredene, så ville det i så fall blitt oransje nivå for hele Vestlandet. Det var ingen som forventet disse rasene der de kom. Vi kunne si at det ville komme veldig mye regn på kort tid ett eller annet sted på Vestlandet. Og hvordan skal en etatssjef i den enkelte kommune forholde seg til det? Det blir problematisk, sier værvarslingsdirektør Bård Fjukstad til VG.

