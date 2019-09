Genmodifisert mygg kan ha skapt en enda verre hybrid

For å få bukt med myggbårne sykdommer rundt den brasilianske kommunen Jacobina, ble det introdusert en genmodifisert versjon av Aedes aegypti. Dette var en blanding av brasilianske mygg med tilskudd av gener fra kubanske og meksikanske arter.

Myggen hadde blitt utstyrt med det som den britiske biotek-bedriften Oxitec kaller for et dødelig gen. Dette skulle gjøre at avkom fra det manipulerte insektet og den lokale myggarten ble veldig små og så lite levedyktige at de i sin tur ikke skulle kunne forplante seg videre.

Fra 2013 og til 2015 slapp firmaet ut milliontalls manipulerte hanner – i svermer på 450.000 i uka, i sammenlagt 27 måneder. Laboratorietester viste at 3 prosent av hunnene lyktes med å få avkom til tross for det destruktive genet, men man fikk bekreftet at avkommene var så svake at de ikke lyktes å reprodusere.

Nå har en frittstående forskergruppe gransket resultatet, og konstaterer at metoden har redusert myggbestanden lokalt med opptil 85 prosent. Men teamet har også oppdaget noe annet som er urovekkende.

Ingen kjente helserisikoer

Forskerne foretok genetiske analyser av myggbestanden seks, tolv, 27 og 30 måneder etter utplasseringen. De kunne da blant annet se at enkelte av genene fra den manipulerte myggen hadde blitt overført til den lokale arten. En del av de små avkommene hadde dermed hatt krefter til å forplante seg.

Den nye populasjonen er altså en hybrid mellom den lokale sorten og den utplasserte myggen.

«Det ble hevdet at gener fra den utplasserte stammen ikke skulle kunne ta seg inn i den generelle populasjonen ettersom avkommet ville dø. Det skjedde åpenbart ikke», sier Jeffrey Powell, som er professor innen økologi og evolusjonsbiologi ved Yale University i en uttalelse.

Han konstaterer at man i dagens situasjon ikke kjenner til noen økte helserisikoer for mennesker som hybriden skulle kunne medføre. Men genene som har blitt overført, er ikke de tiltenkte som skader myggen. I stedet handler det om andre gener som i sin tur har blitt overført fra meksikanske og kubanske mygg.

Spekulasjoner kritiseres

Ifølge forskerne kan ironisk nok resultatet bli en mye mer robust stamme som eventuelt skulle kunne være mer motstandskraftig mot insektmidler eller mer effektive når det kommer til å overføre sykdommer.

Forskerne har presentert studien sin i Scientific Reports. Oxitec har kritisert forskernes arbeid og krevd at mediet skal granske disse «misvisende og spekulative uttalelsene».

«Vi er ikke overrasket over resultatet. Men det som overrasker oss, er de spekulasjonene som forfatterne har bedrevet, sier Nathan Rose ved Oxitec til Live Science.

Nå har studien fått et tillegg hvor redaktøren bekrefter at mediet har tatt kritikken til etterretning.