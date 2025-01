Gassanlegget på Melkøya stengt etter lekkasje – vil ta dager å fikse

Anlegget vil tidligst være i drift igjen 9. januar. I perioden vil det pågå en del fakling, skriver Hammerfestingen.

– I tillegg til å reparere kompressoren kommer vi til å gjøre en del vedlikehold som vi hadde planlagt til et senere tidspunkt. Nå som anlegget likevel er stengt ned, så gjør vi det nå, sier pressetalsperson Ellen Maria Skjelsbæk i Equinor til NTB.

Melkøya er en liten øy som ligger like nordvest for Hammerfest i Finnmark. Omtrent hele øya er dekket av et LNG-anlegg som tar imot naturgass fra petroleumsfeltet Snøhvit i Barentshavet.

Anlegget slipper ut 900.000 tonn karbondioksid årlig, noe som er Norges tredje største punktutslipp. Det er planlagt elektrifisering av anlegget, men man har også sett på mulighetene for karbonfangst- og lagring.

Oppgradering og elektrifisering av Melkøya ventes å ha en prislapp på 13,2 milliarder kroner.