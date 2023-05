– Politiet er i kontakt med Forsvaret for å få vurdert gjenstanden og få den fjernet, skrev Politiet i Finnmark på Twitter like før klokken 15.

Gangbroen ligger bak Hesseng flerbrukssenter. Politiets operasjonsleder Einride Hals sier Forsvaret nå har sett bilder av gjenstanden.

– Etter at Forsvaret har vurdert bildene, har de kommet fram til at det muligens er sprengstoff i den, men at det ikke skal være noe tennmekanisme. Så den kan flyttes til destruering en annen plass. Men vi ønsker at kyndig personell skal håndtere det, sier Hals til iFinnmark.

Det er foreløpig uklart når dette vil skje. Operasjonslederen oppfordrer i mellomtiden folk om ikke å krysse politiets sperringer.