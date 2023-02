Gamle varmtvannsberedere gjør skade for millioner

Forsikringsbransjen håndterte 1542 vannskader hvor årsaken var slitasje og elde på varmtvannsberederen i løpet av de tre første kvartalene i fjor. Det viser bransjetall fra Finans Norge, gjengitt av If Skadeforsikring i en pressemelding.

826 av disse vannskadene skjedde i private hjem.

Vannlekkasjene i de tre første kvartalene i 2022 gjorde ødeleggelser for 86 millioner kroner i hjem og bedrifter.

– Selv om skadetallene for de tre siste månedene ikke er klare ennå, er skadebeløpene for hele 2021 og 2020 passert med klar margin allerede. Det ligger dessverre an til ny skaderekord der varmtvannstanker har gått ut på dato, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Brorparten av de store skadene skjer i borettslag og sameier der varmtvannsberederne står i skap uten sluk på kjøkkenet.

Levetiden til varmtvannsberedere er vanligvis et sted mellom 15 og 20 år. Eldre beredere har høyere risiko for for vannskade, opplyser forsikringsselskapet If.