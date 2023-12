Et byggeprosjekt i Trondheim, på en tomt der det tidligere var produksjon av jernbanesviller, bød på utfordringer. Grunnen var sterkt forurenset, blant annet med impregneringsmiddelet kreosot. Det eneste alternativet var da, i 2013, å frakte massene helt til deponiet på Langøyene, innerst i Oslofjorden. Stor avstand, kostbart og ikke minst tidkrevende.

– Da tok noen til orde for at det måtte finnes bedre måter å gjøre dette på. Resultatet var at en gruppe reiste rundt i verden for å se og lære, forteller Trond Espen Giæver, daglig leder i Nes Miljøpark på Romerike nord for Oslo.

Forretningsutvikler Thomas Gjølstad Henriksen (t.v.) og daglig leder Trond Espen Giæver ved transportbåndet som frakter forurenset råmateriale inn, for så å sende ren og sertifisert stein ut i den andre enden av produksjonslinjen. Foto: Joachim Seehusen

Gruppen fant få løsninger. Derimot lærte de at forurensningen alltid sitter i de minste partiklene. De begynte å se på vannrensing, pukkverk og løsninger for gullgraving.

– Så satte vi sammen eksisterende teknologi og komponenter på en ny måte. Det var da ingen som hadde testet ideen som oppsto på den forurensede tomten i Trondheim, sier Giæver.

Leverer 360.000 tonn

Det var AF Decom som hadde jobben i Trondheim. Nå er tre datterselskaper i sving, Rimol Miljøpark i Trondheim, Jølsen Miljøpark utenfor Lillestrøm og Nes Miljøpark på Romerike, som TU har besøkt. Der kan 450.000 tonn masser behandles i løpet av ett år. Det gir 360.000 tonn produkter som tilsvarer det som kommer fra pukkverk og grustak. Anlegget på Lillestrøm håndterer sprengstein, betong og asfalt.

Bygg og anlegg leverer årlig over 3 millioner tonn forurensede masser til deponi, samt 1,2 millioner tonn betong. Slike masser er delt inn i fem tilstandsklasser, fra nesten rene til klasse 5. Over klasse 5 er definert som farlig avfall. Miljøparkene bruker masser i klassene 2 til 5 som råmateriale.

Typisk skrot fra forurensede masser, her er bolter, muttere, verktøy og armeringsstål i en salig blanding med plastprodukter og annet grums. Foto: Joachim Seehusen

Typiske forurensninger er bly, sink, olje og tungmetaller, i tillegg til skrot som plast, trebiter, armeringsstål og annet. Med unntak for skrotet sitter forurensningen alltid i de fineste partiklene. Første trinn i prosessen er grovsortering. I trinn to tas all stein som er større enn 100 mm ut og føres tilbake til uren side. Steinen blir knust og kommer på nytt inn i vaskeprosessen. På rullebåndet er det satt magneter som tar ut metall.

– Vi ser at mye av metallet i slike masser er magnetisk, sier forretningsutvikler Thomas Jølstad Henriksen i AF Decom.

Fire salgbare kvaliteter

Miljøparken tar imot forurensede masser og renser dem. Ut kommer sertifisert og salgbar grus og pukk til betongprodusenter og entreprenører. Foto: Joachim Seehusen

Så blir massene spylt over sikter som tar ut alt under 2 mm. Neste steg er et vannbad der to akslinger, med blader som på en åre, roterer. Vannbadet har to funksjoner: Organisk materiale som plast, trebiter og sigarettsneiper flyter til overflaten og hentes ut, mens leire synker til bunns og skilles ut derfra.

Når prosessen er avsluttet sitter Miljøpark Nes igjen med fire salgbare produkter, der kornstørrelsen er eneste forskjellen, 63 µm–2 mm, 2–8 mm, 6–16 mm og 16–90 mm.

– Vi sender kun 20 prosent til deponi, nesten alt kan brukes på nytt, sier Henriksen.

Kontrollrådet har sertifisert prosessen, kontrollsystemene og produktene, og produktene kan brukes som ny, jomfruelig stein.

Planlegger ekspansjon

Kundene er hovedsakelig blandeverk for betong og entreprenører. Årlig leverer norsk bygge- og anleggsnæring mer enn 3 millioner tonn masser til deponi. Samtidig er det meldt om fare for at store bykommuner kan gå tomme for stein innen få år. Rensing og ombruk av stein blir derfor stadig mer aktuelt. En av kundene er Ølen Betong, som bruker resirkulert tilslag i sprøytbetongen i prosjektet til Oslo kommunes nye vannforsyningstunnel mellom Oset, Huseby og Stubberud i Oslo.

Rent tilslag til betong, hentet ut fra forurensede masser. Foto: Joachim Seehusen

Henriksen forteller at AF-Gruppen nå vurderer å utvide. Uten å gå i detaljer forteller han at nok et anlegg i Oslo-regionen og et anlegg i Bergen er under planlegging.

– Med god planlegging kan vi også redusere tomkjøring. Når en bil har tømt forurenset masse, kan den fylle opp med rene masser og levere til kunde, forklarer han.

I fjor mottok AF Decom, sammen med Betonmast Trøndelag og Betong Øst, byggenæringens miljøpris for rensing og gjenbruk av masser.