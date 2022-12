G7 og Australia slutter seg til oljepristak

I en felles uttalelse skriver G7 og Australia at pristaket på sjøfrakt av olje med russisk opprinnelse skal tre i kraft 5. desember eller «meget raskt etter det».

I uttalelsen skriver de at de oppfyller løftet om «å hindre Russland fra å tjene på sin angrepskrig mot Ukraina, å støtte stabilitet i de globale energimarkedene og å redusere negative økonomiske ringvirkninger fra Russlands angrepskrig», står det i uttalelsen.

Pristaket skal etter planen tre i kraft parallelt med EU-forbudet mot import av russisk olje som fraktes sjøveien.

De tre EU-landene Polen, Estland og Litauen hadde imidlertid lenge holdt igjen. De ønsket en strengere ordning. Trioen presset ned pristaket fra det opprinnelige forslaget på mellom 65 og 70 dollar fatet. Deretter ble 62 dollar diskutert, før summen 60 dollar kom på bordet.

Pristaket innebærer at det å yte tjenester til transportørene – som forsikring, finansiering og teknisk assistanse – forbys hvis oljen er blitt solgt for mer enn 60 dollar fatet. Så selv om for eksempel Kina og India ikke har importbegrensninger, kan selskaper som frakter oljen dit fortsatt rammes.

Men Russland har gjort det klart at landet ikke kommer til å eksportere olje til land som overholder pristaket. Analytikere mener dessuten at et pristak på 60 dollar fatet ikke vil ha særlig effekt.