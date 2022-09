G7-landene vil ha pristak på russisk olje

I en erklæring heter det at G7-landene har «en felles politisk intensjon» om å implementere «et omfattende forbud mot tjenester som muliggjør maritim transport av russisk råolje og petroleumsprodukter globalt».

– Levering av slike tjenester ville bare være tillatt dersom oljen og petroleumsproduktene kjøpes til under en pris (et pristak) som er bestemt av den brede koalisjonen av land som slutter seg til og implementerer pristaket, heter det.

Hvilke land som kommer til å slutte opp om G7-landenes intensjon, hva pristaket blir på og hvordan det skal praktiseres, er foreløpig uklart.

Inviterer

– Vi inviterer alle land til å komme med innspill til hvordan et slikt pristak skal utformes og implementeres, heter det i erklæringen fra G7-landene.

– Vi håper å kunne danne en bred koalisjon for å oppnå maksimum effekt og oppfordre alle land som fortsatt ønsker å importere russisk olje og petroleumsprodukter, til kun å betale priser som tilsvarer eller ligger under pristaket, heter det videre.

EU-stans

EU har tidligere vedtatt å fase ut all import av russisk olje, men flere medlemsland vil få unntak fra forbudet som ventes å tre i kraft ved årsskiftet.

Det gjelder blant andre Ungarn, som får fortsette å motta olje gjennom en russisk rørledning.

Russland tjener stort på de høye prisene på olje og gass og eksporterte ifølge myndighetene for over 1.000 milliarder kroner i første halvår. Dette til tross for at vestlige land har innført strenge sanksjoner mot landet som følge av invasjonen av Ukraina.

(©NTB)