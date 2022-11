Fusjonsenergi gjør seg klar til å konkurrere med fisjon

Iter er et enormt prosjekt hvor 35 land samarbeider for å bygge en gigantisk fusjonsreaktor i Sør-Frankrike. Den blir bygget som en tokamak, et prinsipp som ble foreslått av russerne Andrei Sakharov og Igor Tamm så tidlig som i 1950. Det som var teknisk umulig å bygge den gangen, er supplert med 70 års forskning og utvikling og ikke umulig lenger. Men denne typen kjernekraft kom litt i bakgrunnen i 1951, da man klarte å lage strøm generert med fisjon. Atomkraftalderen hadde begynt.