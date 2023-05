Funksjonshemmede svært misfornøyd med nye langdistansetog

– Dette er en fullstendig uakseptabel tilgjengelighetsløsning som gjør rullestolbrukere avhengig av assistanse for å komme om bord på toget, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) til TV 2.

Det sier Elvestad om de 17 langdistansetogene som regjeringen kjøper inn for åtte milliarder kroner.

Kristin Bentdal Larsen i medieavdelingen til Samferdselsdepartement sier til TV-kanalen at togene snart skal settes i produksjon, og at det er naturlig at prosessen sluttføres slik det er lagt opp til i kontrakten med leverandøren.

Sier det vil forsinke leveransen

Til Aftenposten , som skrev om saken lørdag, sier prosjektleder Sille Svenkerud Førner i Norske tog at hun har forståelse for frustrasjonen, men at en reforhandling vil forsinke leveransen av de nye togene med minst to år.

– Det er ikke sannsynlig at leverandørene kan levere tog med trinnfri atkomst som samtidig ivaretar alle de andre kravene som er stilt, sier Førner til avisen.

I anbudskonkurransen ble det lagt inn et ønske om trinnfri atkomst, men det var ikke et nødvendig krav. Ingen av leverandørene i konkurransen ga et tilbud på dette.

– Når ingen leverandører tilbød trinnfri atkomst, er dette den beste løsningen vi får til, sier Førner.

SV vil ha svar

SVs samferdselspolitiske talsperson, Mona Fagerås, kaller saken både hårreisende og trist.

– Man skulle tro man hadde kommet lenger i 2023, sier Fagerås til NTB.

Hun sier hun nå vil sende et spørsmål til samferdselsministeren om saken.

– Vi vil jo alle være mest mulig selvstendig, og rullestolbrukere skal ikke være avhengig av hjelp for å komme seg av og på tog i Norge i dag. Rullestolbrukere skal ha tilgang til å ta tog på lik linje med andre passasjerer, sier Fagerås.

Hun sier hun mener samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) må stoppe kjøpet, fordi det strider mot diskrimineringsloven.