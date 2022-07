Fukushima-topper må betale giganterstatning etter atomkatastrofen

En domstol i Japans hovedstad Tokyo slo onsdag fast at de fire tidligere sjefene for Tokyo Electric Power Company (Tepco) må betale milliarderstatningen, etter et søksmål fra overlevende og aksjonerer i Fukushima.

Tre av Fukushima Daiichi atomkraftverks seks reaktorer var i drift da et massivt undersjøisk skjelv utløste en ødeleggende tsunami i mars 2011.

Minst 18.500 mennesker døde eller forsvant i tsunamien, og skjelvet førte til at kjølesystemet på atomkraftverket sviktet da enorme bølger oversvømmet reservegeneratorene.

Mange mistet hjemmet og jobbene sine, og store deler av regionen ble i en periode ulevelig.

Ulykken er den verste atomkatastrofen siden Tsjernobyl i Ukraina i 1986. Det arbeides for tiden med å avvikle atomkraftverket, en prosess som vil ta ti år.