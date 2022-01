Fugler er en risiko for alle fly – «bird strike» tok knekken på et F-35A

Tirsdag 4. januar måtte et F-35A fra luftforsvaret i Sør-Korea nødlande med understellet fortsatt innfelt.

Flygeren lyktes med å gjennomføre en myk buklanding på en skumlagt rullebane på flystasjonen i Seosan, cirka 100 kilometer sørvest for Seoul.

Nå er det klart at den utløsende årsaken til ulykken var en av luftfartens kjente risikofaktorer, nemlig kollisjon med fugl, en såkalt «bird strike».

Dette kom fram på en pressekonferanse hos det koreanske luftforsvaret fredag, der det ble fortalt at det er gjort funn forenlig med at fugl har havnet i det venstre luftinntaket på kampflyet.

Norske fly fløy som normalt

Kort tid etter ulykken fortalte Sør-Koreas viseforsvarssjef at flygeren hadde opplevd flere smell før han ble oppmerksom på at avionikk og elektriske systemer sviktet og at det ikke lot seg gjøre å felle ut landingshjulene.

Det koreanske luftforsvaret satte sine 32 F-35A på bakken som føre-var-tiltak etter buklandinga.

Som de andre F-35-nasjonene har Norge fortløpende koordinering med USA gjennom det flernasjonale programkontoret JPO, som følger opp eventuelle tilpasninger og konsekvenser for norsk bruk av F-35.

Det var åpenbart at viktige deler av omstendighetene var kjent tidlig, for Luftforsvaret rapporterte at de fløy sine F-35A som normalt kort tid etter ulykken for to uker siden, som sammenfalt med at QRA-oppdraget ble overtatt fra F-16.

Samtidig er det nå en koreansk-amerikansk felles undersøkelse av ulykken som blant annet vil forsøke å kartlegge det nøyaktige hendelsesforløpet og koblinga mellom fuglekollisjonen og det sviktende landingsstellet.

At flygeren ikke skjøt seg ut, men i stedet gjennomførte en kontrollert buklanding, har han fått ros for av forsvarsledelsen. Det koreanske forsvaret har antydet at det kan være mulig å sette flyet tilbake i luftdyktig stand.

Tre F-16 gikk tapt etter fuglekollisjon

Dette er nok et eksempel på at fuglekollisjoner kan utgjøre en stor trussel både for sivile og militære fly. De fleste husker vel Hudson River-landinga for 13 år siden.

Når det gjelder jagerfly, har ikke TU noen opplysninger om at dette har forekommet med noen av Luftforsvarets 34 F-35A. Men tre eksemplarer av forgjengeren F-16 gikk tapt etter «bird strike», ifølge databasen vi har tilgang til:

17. mars 2001: F-16B med halenummer 712 gikk tapt – sugde inn måkefugl

4. mai 1995: F-16B med halenummer 307 gikk tapt – sugde inn fugl

2. juni 1981: F-16A med halenummer 280 gikk tapt – traff trane

I tillegg til disse totalhavariene har det også forekommet fuglekollisjoner der flygeren har klart å lande flyet.

Så langt har Lockheed Martin levert om lag 750 F-35 i de tre versjonene som ved årsskiftet hadde fløyet til sammen nær 470.000 flytimer.

Når flåten og akkumulerte flytimer begynner å nå en viss størrelse, er det neppe til å komme bort fra at også tapsstatistikken vil vokse. Fra før har fem fly har gått tapt, sist var et britisk F-35B som havarerte rett etter takeoff fra HMS Queen Elizabeth øst i Middelhavet onsdag 17. november i fjor.

Et USMC F-35B havarerte 28. september 2018, et japansk F-35A styrtet i havet 9. april i 2019, et F-35A tilhørende US Air Force havarerte under en landing på flybasen Eglin i Florida 19. mai 2020, og et USMC F-35B havarerte 29. september 2020 etter å ha kommet i kontakt med et tankfly over California.