Regjeringen la i januar ut på høring et lite omtalt lovforslag om beskyttelse av norsk forsvarsteknologi. Lovforslaget går ut på at Forsvarsdepartementet kan vedta at teknologi som har vesentlig betydning for Forsvarets operative evne, er beskyttelsesverdig. Får teknologien et slikt stempel, trer en rekke begrensninger i kraft, som at informasjon om den ikke kan deles uten tillatelse fra myndighetene.