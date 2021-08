Frykter kollisjon mellom redusert utslipp og økt ombruk av bygg – jokeren er fiberarmering

Fiber helles i betongblanderen til et prøvestøp. Bildet er fra et prosjekt der Veidekke ønsket å bruke fiber i bærende konstruksjon, men måtte nøye seg med et prøvestøp fordi rådgivende ingeniør ikke våget å ta spranget. Dette skjedde i 2008, nå blir det lettere å bruke fiber.

(Foto: Joachim Seehusen)