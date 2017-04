Frykter for Finnmarks evne til å ta i mot oljeindustrien

– Dette er fullstendig ambisjonsløst av regjeringen. Dette er en tydelig nedprioritering av Finnmark.

Det sier hovedutvalgsleder for samferdsel Geir Ove Bakken (Ap) i fylkestinget i Finnmark etter at samferdselsminister Ketil Solvik Olsen la frem Nasjonal transportplan.

Han er nå i tvil på om Finnmark er godt nok rustet til å ta i mot en sterk økning i oljeaktiviteten i årene som kommer.

– Fullstendig på etterskudd

For aktiviteten på utsiden av Finnmarkskysten er i ferd med å ta seg kraftig opp. I år er det 37 år siden den første letebrønnen i Barentshavet ble boret. Dette er også første året der antall letebrønner i Barentshavet ser ut til å tangere antall letebrønner i Nordsjøen. Hammerfest begynner å for alvor å bli en stor hub for oljevirksomhet i nord.

Blant annet er det ventet ytterligere aktivitet gjennom kommende utbygginger som Johan Castberg og Lundins Alta/Gohta, og muligens Wisting på noe lenger sikt.

Men er Finnmark spesielt og Nord-Norge generelt klare for å ta imot den økte aktiviteten? Ikke med en transportplan som den som ble lagt frem i dag, ifølge Bakken.

– Vi er fullstendig på etterskudd. Det viktigste som fylkestinget har prioritert er strekningen fra finskegrensen til Hammerfest med masse flaskehalser. Her er det planlagt for modulvogntog. Men det vil gå minst 15 år før man tør å tenke på dette, sier Bakken til Teknisk Ukeblad.

– Det er ambisjoner på enkelte ting, men man er altså ikke i nærheten av å realisere det i den NTP-en vi ser nå. Dette er den viktigste næringskorridoren i hele Finnmark. Dette er svært alvorlig, spesielt for Hammerfest. Enkelte prosjekter er skjøvet ut til etter 2024, sier han.

Folk flyttet og byen var i fullt forfall: Så kom oljeindustrien

Flyplass lagt på vent

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med en rekke kilder før transportplanen ble lagt frem. Én viktig sak for samtlige vi har vært i kontakt med, er planer for ny flyplass i Hammerfest.

Med økt oljeaktivitet har man håpet at dette kommer inn i den nye transportplanen, rett og slett for at infrastrukturen skal tåle den økte aktiviteten.

Flyplassen er dog foreløpig lagt på vent.

– Det er lansert to mulige lokaliseringer for eventuell ny lufthavn i Hammerfest: Grøtnes og Fuglenesdalen. Avinor har varslet Samferdselsdepartementet om at værmålingene i Fuglenesdalen vil pågå frem til våren 2017, heter det i transportplanen.

– Avinor tar deretter sikte på å komme tilbake til Samferdselsdepartementet med forslag til videre prosess, herunder en samfunnsøkonomisk analyse, høsten 2017, står det å lese videre.

Omstridt område: Statoil tror det gjemmer seg store volumer olje i Barentshavet sørøst

– Betydelig trafikk

Administrerende direktør i interesseorganisasjonen Petro Arctic, Kjell Giæver sier til Teknisk Ukeblad at det ikke er noen tvil om at olje- og gassnæringen er en stor og viktig bruker av infrastruktur i Nord-Norge og at de kommer til å være det fremover.

Dette gjelder både flytrafikk via Tromsø, Hammerfest og Evenes.

– Alle som reiser mye inn og ut fra Hammerfest ser at det er betydelig trafikk. Hammerfest er allerede den viktigste logistikkhuben for aktiviteten i Barentshavet. Det er betydelige forventninger til at denne løftes frem, ifølge Giæver.

Han mener at infrastruktur koblet til oljevirksomheten er et nasjonalt ansvar og at regjeringen bør prioritere deretter.

– Dette er Norges viktigste næring. Den bærer mye av forskjellen på om Norge går i pluss eller minus. Det er klart at det er et nasjonalt ansvar å sørge for at man har logistikk som støtter opp under denne næringen.

– Allerede i år, for første gang siden man startet letingen på norsk sokkel, er det planlagt flere brønner i Barentshavet enn i Nordsjøen. Det er et varsel om et taktskifte, sier Giæver.

Han vil likevel understreke at det i Nord-Norge for øvrig er positive nyheter.

– Det er mye bra i meldingen også. Det er to store nye flyplasser i Nord-Norge, både i Bodø og Mo i Rana. Det vil på sikt være positivt, sier han.

Regnskapets time: Marerittet fra Korea

– Vi er glemt

Teknisk Ukeblad vet at det har vært knyttet store forventninger til NTP i Finnmark, men at det har vært en reell frykt for at det nordligste fylket vil komme dårlig ut.

– Vi forventer selvsagt at man følger opp med nødvendig infrastruktur. Vi er et svært fylke og det er store avstander. Vi er avhengige av kommunikasjon, sier fylkesordfører Runar Sjåstad.

– Så langt har det ikke vært mye å juble for. Det har vært styrte lekkasjer hele veien og det har vært lite Nord-Norge og enda mindre Finnmark. Det ser ut til at bevilgningene har avtatt etter hvert som man kommer nordover, sier Fylkesordføreren.

Hovedvalgsutleder Bakken sier følgende:

– Vi er glemt. Vi er kun satt opp på å fullføre prosjekter, og har ikke fått noen nye prosjekter. Det er ikke godt nok, sier han.

Bakken konkluderer med at de har blitt glemt av regjeringen.

– Det som er skuffende er at Solvik Olsen har vært rundt i hele landet, og det ligger utvilsomt et stort arbeid bak. Men med den verdiskapningen vi har trodde vi at ikke vi skulle bli glemt i bortimot 10 år.