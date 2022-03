Frykter at branner vil spre radioaktiv forurensing fra Tsjernobyl-området

De ukrainske atomsikkerhetsmyndighetene (SNRIU) meldte mandag ettermiddag om flere branner i det avstengte området rundt det nedlagte kjernekraftverket i Tsjernobyl.

De viser til satellittbilder fra NASA som skal vise branner i perioden 11. til 18. mars inne i den såkalte eksklusjonssonen.

Dette er en sone på omtrent 30 kilometer i radius fra atomkraftverket som ble rammet av tidenes verste kjernekraftulykke i 1986. Brannene er observert i den vestlige og sentrale delen av sonen.

De røde prikkene i illustrasjonen øverst viser branner registrert 11. mars. Grønne prikker viser branner 16. mars. Grønne firkanter viser branner 17. mars, og blå firkanter viser branner 18. mars.

Området rundt det nedlagte kraftverket har vært kontrollert av russiske styrker siden 24. februar.

– Syv branner

Også NTB melder tirsdag om at det ifølge den ukrainske nasjonalforsamlingen har brutt ut flere branner i terrenget rundt det avstengte området ved det tidligere kjernekraftverket i Tsjernobyl.

Totalt skal sju branner i terrenget dekke et område på mer enn to kvadratkilometer i området rundt kraftverket, heter det i en uttalelse fra forsamlingen, ifølge NTB.

NTB skriver at Ukraina hevder at brannene er forårsaket av Russlands væpnede aggresjon i området, enten ved beskytning eller brannstiftelse. Dette er ikke blitt bekreftet fra annet hold.

– Umulig å slokke brannene

SNRIU melder at det er umulig å slokke brannene på grunn av at eksklusjonssonen er okkupert av russiske styrker. De melder også om at det automatiserte systemet for å overvåke stråling i eksklusjonssonen ikke fungerer.

Atomsikkerhetsmyndighetene advarer om at intensiteten i skogbranner i eksklusjonssonen kan øke utover våren og sommeren. Det kan føre til omfattende branner, der radioaktivt forurenset skog i eksklusjonssonen brenner og sprer radioaktiv forurensing videre i Ukraina og Europa.

Norske myndigheter orientert

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i Norge bekrefter at de er orientert om brannene.

– Vi har hørt om situasjonen med branner i nærheten av Tsjernobyl-anleggene, i eksklusjonssonen, skriver Ingar Amundsen, fungerende avdelingsdirektør ved DSA i en e-post til TU.

Det har vært flere branner i området tidligere og Amundsen forteller at det var svært utbredt i fjor.

– Branner i området med radioaktiv forurensning i jordsmonnet, kan medføre at radioaktivitet blir frigjort til luft og bli spredt med vær og vind lokalt. Denne gangen er det ekstra utfordringer ved at målestasjonene i nærområdet er ute av drift. Samtidig melder SNRIU, strålevernsmyndigheten at det på grunn av krigshandlinger ikke vil være umulig for brannvesenet å gjøre tilstrekkelig slukningsarbeid, forteller han.