Frityrolje blir til 3D-printede sommerfugler

Forskere på University of Toronto har i et nytt forsøk brukt frityrolje fra sin lokale McDonald’s som byggekloss til å 3D-utskrive små sommerfugler. Det skriver universitetet i en pressemelding.

Frityroljen kunne i forsøket brukes til å lage resin – en viskos substans – som dermed kan fungere som det plastmaterialet man bruker til å lage 3D-utskrifter av diverse objekter.

På den måten var det mulig å 3D-utskrive sommerfuglene med detaljer på ned til hundre mikrometers størrelse. Og ifølge University of Toronto er de frityrbaserte sommerfuglene termisk stabile og tåler varme over vanlig romtemperatur uten å smelte eller krølle seg sammen.

Bionedbrytbart fettstoff

Det frityroljebaserte resinet er i tillegg biologisk nedbrytbart, blant annet fordi det i motsetning til konvensjonelt resin ikke produseres via fossile drivstoffer, og fordi det konvensjonelle resinet i siste rekke er en plast som det kan ta mange år å bryte ned i naturen. Det forteller Andre Simpson som er forsker ved University of Toronto og leder for prosjektet.

«Plast er et problem fordi naturen ikke har utviklet en metode til å håndtere menneskeskapte kjemikalier. Men fordi vi bruker det som i bunn og grunn er et naturprodukt – i dette tilfellet fett fra frityrolje – kan naturen håndtere det mye bedre», sier han.

Ifølge Andre Simpson kan man med god samvittighet grave ned en eventuell 3D-utskrevet frityr-sommerfugl i jorden. Fordi denne type resin i siste ende mer eller mindre er fettstoff, vil mikrober i jorden begynne å bryte ned resinet med en gang, og på bare to uker ville rundt 20 prosent av sommerfuglens vekt være spist opp.

Billig prosess

Bruk av frityrolje som materiale til resin kan også være sunt for lommeboka. Med rundt én liter frityrolje kunne forskerne fra Toronto produsere 420 milliliter resin som kan brukes som materiale til en eventuell 3D-printer\skriver**.

Det gjør ifølge Toronto-forskerne den frityrolje-baserte resinet markant billigere enn dagens konvensjonelle resin. Der denne kan koste opptil ca. 3500 danske kroner (ca. 4750 norske kroner) per tonn, kan frityrolje-resinet produseres til en pris på rundt 2000 danske kroner (ca. 2720 norske kroner) per tonn.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.