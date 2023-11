Bare ti ansatte må gå i Mo i Rana, der Freyr bygger en stor fabrikk, skriver NRK.

Selskapet er i gang med en halvering av utgiftene i Norge. De fleste stillingene som forsvinner, holder til på hovedkontoret på Lysaker i Bærum.

I tillegg forsvinner 13 av selskapets 19 direktører, skriver Helgelands Blad.

Hva som skjer med den store batterifabrikken selskapet allerede har bygd i Mo i Rana, er uklart.

– Den bygningen fullfører vi i disse dager og skal holde den varm ved 12 grader celsius. Hvis og når forholdene ligger til rette for det, så starter vi igjen med batteriproduksjon der, sier Freyr-sjef Birger Steen.

Freyr lovet å bygge batterifabrikker for 40 milliarder kroner i Mo i Rana, med potensielt opptil 1500 arbeidsplasser. Det høstet milliarder i støtte fra norske og europeiske myndigheter. Kort tid etterpå ble det kjent at de planla en gigantfabrikk utenfor Atlanta i USA.

Bakgrunnen for dette er den grønne skattepakken som ble vedtatt av USAs kongress tidligere det året. Dette er subsidier som gjør at det amerikanske markedet blir vanskeligere å komme inn på for varer som produseres i Europa.

Selskapet sliter også kraftig på børsen, der aksjen 10. november var verdt bare 10 prosent av hva den var på toppnivå.