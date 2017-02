Uber og Daimler inngår avtale om selvkjørende biler

Uber har signert en avtale med Mercedes-Benz om leveranse av selvkjørende biler til tjenesten.

Dette kommer etter at Uber tidligere har inngått avtaler med Volvo og Toyota om utvikling av selvkjørende biler sammen.

Forskjellen er at mens Uber samarbeider med å utvikle teknologien som skal gjøre Volvos og Toyotas biler selvkjørende, skal Mercedes-Benz levere og drifte selvkjørende biler i Uber-tjenesten.

Åpner Uber for bilprodusentene

Dette etter at Uber har åpnet for at bilprodusenter kan integrere sine egne produkter i Uber-tjenesten.

Transporttjenesten Uber lar deg bestille bil med en app. Foto: NTB scanpix

Dette er en vesentlig utvikling, ettersom det på sett og vis gjør Uber om til en åpen plattform bilprodusenter kan operere på dersom de ønsker det.

Daimler vil selv utvikle og produsere disse kjøretøyene, med spesifikk funksjonalitet som gjør det mulig å la dem kjøre for Uber.

Det er ingen eksklusivitet i avtalen, så Daimler kan også bruke disse bilene i andre tilsvarende tjenester, skriver New York Times.

Slik virker: Selvkjørende biler

Uvisst når bilene kommer

Uber etablerte seg i Norge i 2014. Her fra hovedkontoret i San Francisco. Foto: Eric Risberg/TT / NTB Scanpix

Nøyaktig når Daimler skal levere biler som skal brukes i Uber-tjenesten er ikke kjent. Det avhenger av Daimlers tidslinje for selvkjørende, førerløse biler.

I en pressemelding skriver Daimler at leveransene skal begynne de kommende årene, som i grunnen kan være når som helst.

Hvordan det hele skal fungere, er heller ikke kjent.

Det kan tenkes at Mercedes-Benz-eiere kan velge å la bilen sin kjøre for Uber når den ellers ville stått parkert, slik Tesla planlegger med sin egen bildelingstjeneste.

Eller det kan tenkes at delvis selvkjørende biler kan gjøres tilgjengelig for Uber-kunder som er i stand til å kjøre selv.

Ingen planer om å lage biler selv

Uber utvikler egne selvkjørende biler basert på Ford Fusion. Foto: Uber

Uber-sjef Travis Kalanick sier i en uttalelse at samarbeid med bilprodusenter er kritisk for selskapets strategi, ettersom de selv ikke lager biler. Det har de heller ikke planer om, skriver han.

Uber opererer selvkjørende Volvo XC90 med Uber-teknologi i Pittsburgh i USA. De opererer også en flåte selvkjørende Ford Fusion (Mondeo) modifisert med utstyr som gjør dem selvkjørende.

Uber er ikke alene om å tenke på selvkjørende biler. Konkurrenten Lyft samarbeider med General Motors om å utvikle selvkjørende biler som skal brukes i deres tjeneste.

Både teknologi og lovverk er foreløpig i veien for at biler kan kjøre helt autonomt ute i trafikken. Det er ventet at begge deler modnes i løpet av de neste fem årene. Ford har som mål å tilby helt førerløse biler i 2021.

5 spørsmål og svar: Hvor forutsigbare er selvkjørende biler?

Tesla tror på helt selvkjørende biler neste år

Tesla tror deres biler kan være helt selvkjørende allerede neste år. Foto: Tesla

Tesla er enda mer optimistisk, og har hintet om at de er klare med helt selvkjørende biler i 2018. Det forutsetter nødvendigvis at lovverket holder tritt med den teknologiske utviklingen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) har tidligere sagt at departementet jobber med et lovforslag som kan åpne for testing av slik teknologi på utvalgte norske veier allerede i år.

Ifølge en rapport fra Bloomberg og McKinsey er det i de store byene utviklingen vil gå raskest. Rapporten anslår at 40 prosent av alle biler på veiene disse stedene kan være selvkjørende innen 2030.