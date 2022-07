«Det blir ikke noe grønt industrieventyr uten [mer] fornybar energi» var et av næringsministerens budskap da planen for grønt industriløft ble lagt frem i forrige uke. Litt forenklet er det slått fast at den skal bygge på våre allerede eksisterende fornybare vann- og vindressurser, og vår industrielle vekst og omstilling fra fossile kilder til bærekraftige løsninger skal i stor grad hentes fra vinden utenfor vår langstrakte kyst.